Congreso de la impunidad: Parlamentarios con sentencias, requisitoriados y no habidos siguen trabajando como si nada en el Legislativo

El clima político en el Perú es álgido desde hace varios años. Los señalamientos entre el Ejecutivo y el Legislativo no cesan. Lo que sí es cierto es que ambos poderes del Estado cuentan con acusaciones que hasta el día de hoy se mantienen impunes. Tal como sucede en el Congreso donde hay más de 27 congresistas investigados, condenados y prófugos de la justicia.

Son varios los delitos que se le imputan a los padres de la Patria, violación sexual, colusión agravada, corrupción, terrorismo, entre otras acusaciones forman parte del Congreso de la República.

Congresistas acusados pero protegidos por el silencio del Congreso

🔸 Wilmar Alberto Elera García de Somos Perú cuenta con una requisitoria por colusión agravada y cometidos por funcionarios públicos. Tiene una orden de captura que está vigente.

Según el informe presentado en el programa ‘Al Estilo Juliana’, el congresista fue condenado a 6 años de cárcel por actos de corrupción mientras ejercía como supervisor de un proyecto de agua potable en Piura; no obstante, desde que dictó la orden de arresto (agosto), Wilmar Elera se encuentra no habido y prófugo de la justicia.

Elera García sigue gozando de los beneficios de ser congresista y, además, no ha sido desaforado por el Congreso a pesar de tener pena privativa de la libertad. Asimismo, no dudó en impugnar su sentencia, mediante un recurso de nulidad. Este último hecho ha sido tomado por el Congreso como un caso aún no resuelto y a su vez una justificación para que no sea reemplazado por su accesitario.

Para el abogado, Alejandro Rospigliosi, los lineamientos del Congreso indican que un congresista con orden de detención sí debe ser inhabilitado y reemplazado.

“El presidente del Congreso debe actuar a raíz de un informe que le pide y le da la presidenta de la Corte Suprema, mientras que ella no lo haga, la situación queda como está (hasta ahora)”, manifestó el hombre de leyes.

🔸 Raúl Doroteo de Acción Popular, el último martes fue condenado por haber incluido información falsa en la ahoja de vida que presentó al jurado nacional de elecciones.

El Poder Judicial lo sentenció a 4 años de prisión suspendida, lo cual le permite seguir gozando de todos los beneficios del Congreso de la República.

“Eso no puede ser motivo para quitarle derechos a un congresista porque legalmente aún le corresponde (los derechos y beneficios)”, manifestó su colega Elvis Vergara.

Por su parte el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas manifestó que, si la pena es suspendida, no le impide seguir ejerciendo sus funciones como congresista y que le corresponde al Congreso evaluar si toma medidas internas frente al caso.

Congresistas con investigación

So 27 congresistas investigados por diversos motivos, entre ellos violación sexual, terrorismo, peculado, tráfico de influencias, corrupción y más. Conoce a continuación quiénes son y a qué partido pertenecen.

🔸 Congresistas no agrupados:

- Freddy Díaz Monago, investigado por violación sexual en agravio a una extrabajadora de su despacho de iniciales M. P. J. R. Además, es exintegrante de Alianza para del Progreso.

- Guido Bellido, investigado por terrorismo.

- Luis Picón, investigado por colusión.

🔸 Perú Democrático:

- Guillermo Bermejo, investigado por terrorismo.

- Hector Valer, investigado por colusión.

- Bettsy Chávez, investigada por tráfico de influencias y aprovechamiento del cargo.

🔸 Fuerza Popular:

- Nilsa Chacón, investigada comisión agravada.

- Jorge Morante, investigado por colusión.

🔸 Perú Libre:

- Wademar Cerrón, investigado por peculado.

🔸 Juntos por el Perú:

- Roberto Sánchez, investigado por obstaculizació a la justicia.

🔸 Avanza País:

- Diana González, investigada por peculado, cohecho y concusión.

🔸 Podemos Perú:

- José Luna, investigado por corrupción de funcionarios.

- Óscar Zea, investigado por peculado.

🔸 Integridad y Democracia:

- Flor Pablo, investigada por negociación incompatible.

- Carlos Zeballos, investigado por peculado.

