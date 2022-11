Congreso remueve a procurador que sustentó demanda de traición a la patria contra Pedro Castillo

Yuri García fue cuestionado por su representación del Congreso ante el TC.

La Mesa Directiva del Congreso tomó la decisión de dar por concluidas las labores del procurador del Parlamento. Esto tras su presentación en el Tribunal Constitucional a partir de la demanda por traición a la patria contra el presidente Pedro Castillo impulsada por el Poder Legislativo. Es así que Yuri Iván García Cano ya no participará del equipo de defensa legal y jurisdiccional.

La decisión fue confirmada a través del memorándum N 123-2022-2023-OM-CR que anuncia una reorganización de su sistema de defensa jurídica para los procesos que enfrente el Parlamento en el futuro. El documento señala que se le otorga las potestades de reestructuración al oficial mayor del Congreso, José Cevasco por lo que deberá presentar una propuesta de actualización a la Mesa Directiva.

Yuri García Cano es retirado del cargo tras los cuestionamientos de diversos congresistas a partir de su actuación ante el Tribunal Constitucional. Ante los preguntas formuladas por el magistrado Gustavo Gutierrez Ticse, el procurador titubeó y brindó respuestas que fueron criticadas por el miembro del TC. Este último puso en duda los sustentos para impulsar una denuncia por traición a la patria contra el mandatario.

Presentación de Yuri García fue cuestionada por el magistrado Gustavo Gutierrez.

“Usted, como abogado, debe saber que los delitos penales se rigen por el principio de taxatividad. La pregunta concreta es:¿Cuál es el acto típico en el que ha incurrido el presidente para imputarle un presunto delito de traición a la patria? El artículo dice que en la práctica es un acto sometido a dirigir o someter a la República. ¿Cuál es el acto dirigido a someter a la República a la dominación extranjera o ser independiente la parte de la misma?”, inquirió el representante del TC ante el procurador.

Critica desempeño

Entre los cuestionamientos que más llamaron la atención, resalta el del congresista Alejandro Soto, vocero de la bancada de Alianza para el Progreso. Tras la participación de Yuri García, este insistió en que debía ser retirado de su cargo tras la deficiente exposición que tuvo ayer durante la audiencia en el Tribunal Constitucional donde se analizó el recurso de habeas corpus del presidente Pedro Castillo para anular la denuncia por traición a la patria.

“Lamentable el accionar del procurador del Congreso de la República. Eso queda claro, queda evidente. No obstante, tenemos que señalar que el procedimiento para elegir al procurador es de la siguiente manera: el Ejecutivo; es decir, Castillo designa al procurador general de la República y este, a su vez, designa a los procuradores de los poderes del Estado. Creo que eso debería cambiarse porque lo consideramos un topo dentro del Congreso”, dijo a RPP Noticias.

Alejandro Soto califica de "estrategia" a agenda difundida en redes sociales. Foto: Andina

En esa línea, el vocero de APP insistió en que sí existían argumentos válidos para sustentar la denuncia por traición a la patria e hizo una distinción entre los alcances del Congreso y la Fiscalía de la Nación.

“Sí habían elementos para sustentar ese pedido. Yo soy miembro de la Comisión Permanente. No puedo adelantar opinión. Pero voy a hacer algunas precisiones. Es bueno escuchar a constitucionalistas como, por ejemplo, al doctor Blume, que ha sido presidente del Tribunal Constitucional, y él señala textualmente lo siguiente: los congresistas no somos jueces ni fiscales, de tal suerte que nosotros no calificamos si hay delito de traición a la patria. Esa tarea le corresponde al Ministerio Público y al Poder Judicial. Lo que nosotros hacemos es determinar si existe o no infracción a la Constitución”, aseveró.

