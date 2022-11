Carlos Álvarez habló sobre su futuro con Jorge Benavides y su supuesta pelea con Carlos Vílchez

El imitador y comediante, Carlos Álvarez, dijo ante las cámaras de Infobae que el humor político muchas veces crea conciencias. Video: Carlo Fernández C.

Han pasado dos meses desde que salió a la luz ‘El Especial’, programa de una sola emisión que unió a Carlos Álvarez y Jorge Benavides después de 15 años separados. Desde entonces, mucho se ha rumoreado sobre el posible ingreso del humorista de corte político a las filas de ATV, lo que habría generado el malestar de Carlos Vílchez, quien forma parte de ‘JB en ATV’.

Durante la preventa de Willax, el cómico peruano se dejó ver al lado de otras figuras representativas del canal, dejando en claro que seguirá al frente de ‘La Vacuna del Humor’ este 2023. “Estoy muy bien con la familia grande de Willax TV, se vienen grandes cosas. No sé que personajes porque los guiones lo pone la gente del gobierno”, señaló a Infobae.

Luego de descartar su ingreso a ATV, Álvarez explicó por qué decidió colaborar con Jorge Benavides tras tantos años distanciados. Recordemos que ellos fueron la dupla de humor más exitosa en su momento, formando parte de ‘El Especial del Humor’ hasta el 2011, fecha en la que Carlos se retiró de Frecuencia Latina, hoy Latina TV.

“Se especuló mucho, pero fue un especial que hicimos con Jorge (Benavides), fue un obsequio a nuestra audiencia que nos siguió por tantos años, por nueve años. Arrasó en rating. Yo estoy contento en Willax y él en ATV, fue una buena oportunidad para recordar muy buenos y lindos tiempos del humor”, precisó.

Carlos Álvarez se refirió a Jorge Benavides después de haber formado parte de 'El Especial'.

Opinó sobre Carlos Vílchez

El comediante Carlos Vílchez ha sido claro al referirse a Carlos Álvarez. Según dijo, no trabajaría con su colega porque no está de acuerdo con el humor político que tanto lo caracteriza, motivo suficiente por el cual renunciaría a ‘JB en ATV’ en caso ingrese el humorista de Willax.

“Yo no podría trabajar con él porque tiene un humor diferente, recontra político. A él le gusta la política, sabe mucho de eso, yo no. Para empezar odio la política, nunca me he metido ni me meteré en política. Entonces, no creo que podamos trabajar juntos. No podría estar en un lugar donde no me siento cómodo”, expresó en diálogo con Trome.

Infobae consultó a Carlos Álvarez sobre su supuesto enfrentamiento con Vílchez, a lo que respondió que no había ninguna pelea mediática entre ellos. “No tengo conflicto con nadie, el único conflicto que tengo es con el abuso, la injusticia, con la mentira. Yo le deseo los mejores éxitos a todos mis colegas del humor”, dijo.

“El humor político crea conciencia, el mismo humor en sí tiene un poder. Busca concientizar e informar a la gente. Muchas personas no ven los programas políticos, pero en un sketch te enteras de todo. Es importante que cada persona tenga su opinión, y que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestro país”, añadió.

Carlos Vílchez explicó por qué no trabajaría junto a Carlos Vílchez.

