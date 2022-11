Perú vs Paraguay: Sergio Peña es baja por lesión para duelo amistoso de la selección

Perú vs Paraguay: el mediocampista Sergio Peña se lesionó y será baja para el partido amistoso internacional de la ‘bicolor’ ante ‘albirroja’ y se espera en análisis médico informar sobre su evolución.

El gerente de selecciones, Antonio García Pye, informó que el volante del club Malmö FF de la Liga de Suecia, se perderá por lo menos el primer duelo de la selección peruana, de los dos pactados para la presente semana. Esto, debido a los resultados preliminares de los exámenes realizados al futbolista.

“No me corresponde dar la información, pero me parece que hay un problema en la resonancia que le practicaron hoy día (a Sergio Peña). En la tarde se iba a reunir el equipo médico para dar una versión final a la luz de la documentación y los resultados de la resonancia, pero, definitivamente, por lo menos para el partido de mañana (ante Paraguay), no va a estar, y de acuerdo al informe médico, se le liberará o no”, afirmó García Pye en declaraciones al programa radial ‘Fútbol como cancha’ de Rpp.

Al mismo tiempo, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) informó a través de sus redes sociales oficiales, la convocatoria del jugador de Sport Boys, Jostin Alarcón, de 20 años para se integre a los entrenamientos de la selección peruana.

Perú enfrentará a Paraguay este miércoles 16 de noviembre en el estadio Monumental de Ate desde las 20:00 horas (de Perú). Posteriormente, el sábado 19 jugarán ante la selección de Bolivia en el estadio de la UNSA de Arequipa desde las 19:30 horas.

El directo de la FPF, García Pye, aprovechó para realizar un llamado a la hinchada de la selección peruana para que apoye a la ‘bicolor’ en el nuevo ciclo con miras a las Eliminatorias para la Copa del Mundo 2026.

“Sé que toda la atención ha estado en la final (de la Liga 1) y posiblemente en el Mundial, pero nuestra selección necesita engancharse nuevamente con la afición para empezar este nuevo proyecto, ya hemos jugado dos partidos importantes en Estados Unidos y ahora es nuestro debut en el Perú. Ojalá la hinchada vaya enganchándose poco a poco para que ese aliento que nos ayudó a llegar al Mundial de Rusia, no ayude a llegar al próximo Mundial”, agregó el gerente de la FPF.

Perú enfrentará a Paraguay en el estadio Monumental de Ate en partido amistoso internacional

Mundial Sub 17 en Perú

Perú será sede del próximo Mundial Sub 17 que se llevará a cabo desde el 10 de noviembre al 2 de diciembre del 2023. Al respecto, García Pye destacó el avance de la organización y los beneficios en la infraestructura que dejará en el fútbol peruano.

“Hay una comisión a cargo del Mundial Sub 17, está trabajando con mucha intensidad, pronto ellos podrán dar una información oficial. Aparentemente, está bien encaminado, hubo algunos tropiezos e inconvenientes, porque hay mucha inversión que hacer en provincia, pero ojalá se dé porque lo que deja para el fútbol peruano es importantísimo. Tener de nuevo sedes como Chilayo en óptimas condiciones, sería importante para el Perú”, concluyó.

