Carlos Bustos elogió a Guillermo Salas: “Será muy exitoso como lo fue también en su etapa de jugador”

Carlos Bustos aplaude el bicampeonato de Guillermo Salas. (Internet)

Pablo Míguez, Pablo Lavandeira y otros jugadores más lo mencionaron cuando celebraron el bicampeonato. Carlos Bustos no fue ajeno al título nacional de Alianza Lima. El ex técnico de los ‘blanquiazules’ se mostró feliz por la nueva consagración en La Victoria. Aplaudió el trabajo que hizo ‘Chicho’ Salas en la última etapa del año y confesó que habló con algunos futbolistas para felicitarlos. Vivió al máximo el campeonato, como un hincha más.

“Me pone muy contento. Ellos hicieron un gran trabajo y esfuerzo. El año fue difícil, pero que el equipo sea nuevamente campeón es una gran alegría. En lo que corresponde a nosotros siempre tratamos de dar lo mejor con nuestras deficiencias y virtudes. Estoy feliz por el progreso de muchos jugadores y que se acuerden de mí, en momentos de alegría, me pone muy bien. El cierre fue espectacular. ‘Chicho’ cumplió un gran trabajo, tuvo conexión y lectura muy buena en lo que requería cada juego y también me pone muy feliz porque estuvo con nosotros. Creo que arrancar una carrera como entrenador principal de esa manera es fabuloso y seguro será muy exitoso como lo fue también en su etapa de jugador”, declaró el técnico argentino.

El DT le dio una mirada a su paso por Matute y aseguró que no se arrepiente de ninguna decisión que tomó en su momento. Específicamente por la polémica que se desató por el ingreso de un Jefferson Farfán subido de peso en el clásico que ganó Universitario de Deportes 2-0 en el estadio Alejandro Villanueva.

“Uno nunca puede renegar del pasado. Las decisiones están tomadas salgan bien o mal. Jefferson Farfán ha sido para nosotros, en el tiempo que estuvimos, un referente y una persona muy importante. Esa semana lo vimos entrenar muy bien y creímos que podía ser importante su retorno. No estamos arrepentidos. Evidentemente hay cosas que no salen bien y de eso uno también se tiene que hacer responsable, pero me quiero quedar con las cosas que hemos tratado de aportar y de ayudar para que estar realidad sea muy importante”, añadió el estratega.

El delantero ingresó en el clásico del fútbol peruano a poco del final en Matute. (Video: GOLPERU).

Momentos vividos

Después de alcanzar la gloria con los ‘blanquiazules’ el año pasado y por cómo salió de La Victoria, Carlos Bustos tiene un deseo que espera que se haga realidad: regresar a dirigir Alianza Lima. Claro, resaltó que ahora no es el momento pues sabe que Guillermo Salas se hará cargo del equipo la próxima temporada.

“Siempre es lindo estar donde uno fue feliz, pero hay que ser respetuoso de los momentos. Es el momento para que le tengan confianza a esta gente que viene haciendo bien las cosas y no duden que quieren lo mejor para Alianza. Yo puedo dar fe del gran recurso humano que tiene el club en todas sus áreas. La gente que acompaña al equipo, la administración, marketing; son todos espectaculares y por eso se ve este crecimiento a pasos agigantados”, confesó el argentino.

Deuda copera

El DT analizó por qué a los equipos peruanos les cuesta hacer un buen papel en un torneo internacional. Está seguro que Alianza Lima aprendió de los errores y que no se cometerán el próximo año.

“Aún al fútbol peruano le cuesta mucho ponerse a par en el contexto internacional y tiene que ver con muchas cosas; como infraestructura, planificación, la competencia y no es fácil. Este año nos tocó un grupo muy difícil y donde veníamos trabajando y peleando los partidos. Pero hay que mejorar en muchos aspectos para competir fuerte afuera. No tengo duda que Alianza se va a preparar y va a aprender de las experiencia vivida porque más allá de lo deportivo, el club viene haciendo las cosas de manera espectacular. En estos dos años, emparejó en lo deportivo la hegemonía que tenía Sporting Cristal y, en lo institucional, creció un montón. Todo eso sin tener un predio propio. Imagínense lo que será Alianza cuando tenga un predio que pueda utilizarlo a la hora que quiera. La competencia internacional es dura y estos detalles son fundamentales, aunque pasen desapercibida. Por ejemplo, el tema de las luces, así crean que sea un tema sin importancia, se pierde una localía por no tener el nivel que exige la Conmebol, son varias cosas por mejorar”, finalizó Bustos.

