Teófilo Cubillas recibió emotivo homenaje del Basilea FC y fue invitado en importante evento de la FIFA

Teófilo Cubillas fue homenajeado por el Basilea FC. (Gobierno del Perú)

Referirse a Teófilo Cubillas es hacerlo en términos mayúsculos. Y es que se trata de uno de los mejores jugadores que pasaron por la selección peruana. Esto debido a las grandes exhibiciones que dejó en el campo de juego con goles y buen fútbol. Pero también por su condición de mundialista en México 1970, Argentina 1978 y España 1982 y paso por el balompié de Europa. En ese sentido, uno de los clubes donde dejó huella fue el Basilea FC de Suiza, equipo que recientemente le brindó un emotivo homenaje.

Esta noticia fue dada a conocer por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, que por intermedio de su portal web, informó sobre esta visita de la leyenda nacional al club europeo. “Homenaje a Teófilo Cubillas en el Basilea FC y participación como invitado de honor en el Museo de la FIFA”, se lee en la publicación.

Publicación del Gobierno del Perú sobre visita de Teófilo Cubillas al Basilea FC de Suiza.

Cabe mencionar, que en la que foto divulgada se aprecia al ‘Nene’ portando la camiseta del mencionado equipo con el dorsal ‘10′ junto al embajador peruano en dicho país, Luis Alberto Castro Joo. Otra personalidad que también se hizo presente fue Karl Odermatt, exjugador histórico de la entidad ‘rojiazul’, además de otros dirigentes.

El acto constó de la entrega de una placa conmemorativa de parte del representante nacional, Castro Joo, quien le hizo presente una placa al exjugador, no solo como reconocimiento de su amplia trayectoria como futbolista, sino también por su aporte para brindar una imagen positiva de la comunidad peruana en la mencionada nación.

Pero eso no fue todo, ya que posteriormente todas las persona involucradas asistieron a un almuerzo llevado a cabo en honor a Cubillas y en el que incluso contó con la participación de exfiguras del Basilea, así como de su exentrenador Helmut Benthaus, quien estuvo al mando de un equipo que predominó la liga suiza entre los años 60′ y 70′, con cinco conquistas, una de ellas con el exdelantero peruano.

Y es que Teófilo Cubillas fichó por el Basilea FC de Suiza en 1972 luego de un largo paso por Alianza Lima, equipo en el que debutó como profesional y con el que consiguió el bicampeonato nacional de 1977 y 1978.

Sin embargo, fueron sus actuaciones con la selección peruana en el Mundial de México 1970 las que lo llevaron a tener su primera experiencia en el Viejo Continente. En dicha cita mundialista, el atacante convirtió cinco goles y brindó una asistencia en cuatro encuentros disputados, incluyendo una diana en la derrota en los cuartos de final por 4-2 ante Brasil, que terminó siendo campeona del certamen.

Teófilo Cubillas vestido con la indumentaria del Basilea FC de Suiza. (Difusión)

Estadía de Teófilo Cubillas en Basilea FC

Este historial le permitió a Teófilo Cubillas el poder ser uno de los primeros peruanos que cruzaron el charco (junto a Hugo Sotil en el Barcelona de España). Por tal motivo, tenía una enorme responsabilidad de dejar el nombre del país en alto. Y aunque no duró mucho tiempo en el Basilea FC (estuvo tan solo seis meses por falta de adaptación al clima frío) colaboró con la consecución de la Superliga de Suiza 1973-1974.

Invitación de la FIFA

Las instalaciones del club ‘bebbi’ no fueron las únicas que el ‘Nene’ durante su reciente estadía en Suiza. Esto debido a que también la FIFA lo tuvo como invitado de honor en el Museo con sede en Zúrich como parte de la inauguración de la exhibición “211 cultures, one game” (“211 culturas, un juego”, en su traducción al español). Ahí, el exfutbolista nacional fue entrevistado y contó de su experiencia, tanto con la selección peruana como en los clubes que defendió (Alianza Lima, Basilea FC, Porto, Forth Lauderdale Strikers, South Florida Sun y Miami Sharks).

Teófilo Cubillas en una presentación en el Museo de la FIFA en Zúrich, Suiza. (Gobierno del Perú)

