Magdyel Ugaz volvió a las grabaciones de Al Fondo Hay Sitio luego de su operación por endometriosis

Magdyel Ugaz anunció a través de sus redes sociales el motivo de su ausencia de ‘Al Fondo Hay Sitio’. La popular Teresita se tomó unos días fuera de las grabaciones de la serie, pero se desconocía el motivo hasta hace unos días que explicó lo que le sucedió mediante un extenso post en Instagram.

En su publicación, la actriz señaló que había sido diagnosticada con endometriosis, luego de varios años de haber soportado dolor debido a los cólicos menstruales. Sin embargo, la enfermedad se había agrabado a tal punto de someterse a una intervención quirúrgica.

“Hoy se cumple 15 días de mi operación de endometriosis, enfermedad de la que no se habla mucho y que en muchos casos se disfraza con el dolor menstrual. Es una de las enfermedades ginecólogicas más comunes y más desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomo años, años en los que normalice el dolor, los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo y físico”, señaló en su post.

Pero, este viernes 4 de noviembre, la artista peruana dio unas declaraciones a América Hoy, mientras ya se encontraba en el set de grabación de ‘Al Fondo Hay Sitio’. La actriz se tomó 15 días para recuperarse completamente y así volver nuevamente a lo que le gusta hacer.

Magdyel Ugaz vuelve a Al Fondo Hay Sitio. (Instagram)

“Agradecida, hoy más que nunca agradecida, con mucha más conciencia de lo importante que es cuidar nuestro cuerpo”, comentó al inicio.

Tras ello, la actriz reveló que sí se sintió nerviosa antes de su intervención pues no sabía que era lo que podía suceder, además que esta ya era una de las últimas instancias para mejorar su calidad de vida. “El día de mi operación yo si estaba muy nerviosa, tenía todo el acompañamiento de mi familia, del equipo médico, pero uno al final no sabe que es lo que puede pasar en un operación. Porque la operación es como una de las últimas instancias cuando los dolores y cuando la calidad de vida se desgasta”, agregó.

Por otro lado, señaló que ella normalizó por mucho tiempo los dolores, pese a que en más de una oportunidad estos no le dejaban desarrollarse completamente en vida o incluso en su trabajo. “El tema de los dolores menstruales, o de la menstruación fuera de tu ciclo es algo que se ha normalizado. Y no saben lo doloroso que es para tu vida no poder pararte, no poder hacer tu trabajo, yo he vivido con estos dolores años de años” agregó.

Magdyel Ugaz confiesa la enfermedad que padece. (Instagram)

Finalmente, hizo un llamado a sus seguidores a no hacer caso omiso a situaciones como estas y pidió prevención desde las jóvenes y adolescentes, quienes pueden presentar síntomas pero no les hacen caso. “No es normal vivir con dolor, cuando tu hija te diga a los 16 años que por el periodo menstrual tiene dolor, llévala al ginecólogo”, finalizó.

SEGUIR LEYENDO