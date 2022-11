Lucecita Ceballos hace aclaración sobre beso con Manuel Capillo: “Fue teatral, la cucufatería no me gusta”

Lucecita Ceballos se hizo presente en ‘América Hoy’ junto a Manuel Capillo para hablar de su última performance en ‘El Gran Show’. Como se recuerda, la colombiana llegó al set de Gisela Valcárcel para respaldar al doctor que estaba en sentencia. Aunque tuvieron un cierre de infarto, donde la pareja se terminó dando un beso en la boca, el participante terminó siendo eliminado.

Este sábado 5 de noviembre, Lucecita Ceballos y Manuel Capillo lograron conmocionar a los presentes con el beso que se dieron al final de baile. Bastante tranquila, la actriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ indicó que el doctor se dejó llevar por la emoción, y que ella lo tomaba como parte de la actuación.

En el programa ‘América Hoy’, la colombiana fue consultada nuevamente sobre este ósculo. Ceballos señaló que es curioso que la gente se muestre sorprendida en redes, cuando son ellos mismos quienes le piden que incursione en el OnlyFans.

“Lo más raro de todo es que más se quejan o los que mas pitean en mis redes sociales son los seguidores que dicen no puede ser, estoy molesto, estoy indignado, estoy celoso. En serio, más que mi esposo. Se indignan por algo así que es un gesto meramente teatral, pero me piden OnlyFans. Doble moral, por favor. Entonces a mi la cucufatería realmente no me gusta. Yo siempre me he mostrado como tal”, indicó bastante firme.

Consultada por sí ha pensado en ser parte de esta plataforma para mayores de edad, Lucecita señaló que esa posibilidad está totalmente descartada.

“No no, ya lo he descartado por completo. Yo marco diferencia con las plataformas, no con las personas que está haciendo OnlyFans porque cada uno es libre de hacer con su cuerpo lo que sea, si se sienten cómodas en buena hora. Si le genera algo bonito en buena hora, pero yo no me siento en ese plan”, dijo la intérprete de Dalila.

Como se recuerda, Lucecita Ceballos viene causando revuelo con su actuación en ‘Al Fondo Hay Sitio’, donde interpreta a la nueva pareja de Joel Gonsález. Sin embargo, sus sentimientos no son verdaderos.

La colombiana declaró que le gustaría regresar a la pista de baile de Gisela Valcárcel, pues es uno de los sueños que aún tiene pendiente.

Dr. Cappillo besó a Lucecita Ceballos en 'El Gran Show' | América TV

