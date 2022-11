Guillermo Salas y los técnicos que lo felicitaron por el bicampeonato de Alianza Lima

Guillermo Salas sacó campeón nacional a Alianza Lima tras pocos meses de haber asumido como DT. (Liga 1)

Las celebraciones por el título nacional continúan para Guillermo Salas. El técnico de Alianza Lima no solo recibió el reconocimiento de sus jugadores, directivos e hinchada; también de sus colegas que lo llamaron para felicitarlo. Varios se tomaron un tiempo para aplaudir su primer campeonato con los ‘blanquiazules’. Varios son ex entrenadores ’íntimos’ e incluso dirigieron al ‘Chicho’ en algún momento.

“Paulo Autuori siempre me llama, está pendiente de mis logros. Igual que Pablo Bengoechea, siempre. ‘Chemo’ Del Solar y Franco Navarro también. Son los cuatro técnicos que me han llamado para felicitarme. Gustavo Costa no me llamó todavía, pero es mi amigo. Ya lo hará. Hasta el ‘profe’ Rubén Darío Insua de Argentina. Son entrenadores que te marcan mucho en tu carrera futbolística”, declaró DT nacional a TV Perú.

El DT brasileño es un persona importante para Salas, siempre lo dice cada vez que se le pregunta sobre él. Lo considera como su “segundo padre” pues le dio la oportunidad de jugar las Eliminatorias con la selección peruana. Lo de Autuori no es reciente pues también llamó a felicitarlo cuando salió subcampeón con la reserva en 2018.

¿Se queda?

Aunque varios dirigentes han dado por hecho de que Guillermo Salas será el técnico de Alianza Lima la próxima temporada, todavía no hay nada oficial. El ‘Chicho’ detalló que aún no hubo oportunidad de conversar pero espera que se haga pronto. Lo toma con calma. El Fondo Blanquiazul está que analiza qué jugadores se quedarán y quiénes vendrán, pero dejaron en claro que la renovación del DT es prioridad.

“Falta conversar. Todavía no hemos tenido la oportunidad de juntarnos. Hay intención de ambas partes y eso es importante. Esta semana debemos estar cerrando todo. Cuando la hinchada está contenta con los títulos, ellos mismo te piden. Muy gratificante que coreen tu nombre, que siempre llenen los estadios de esta manera. Es impresionante. Estamos muy contentos con ellos”, dijo el técnico ‘blanquiazul’.

Nada contra el ‘Cabezón’

El técnico de la selección peruana visitó los entrenamientos de la mayoría de clubes peruanos pero no lo hizo en el de Alianza Lima, y eso generó cierta polémica. Se habló de que los ‘blanquiazules’ no lo quieren en Matute. El DT de los ‘íntimos’ salió al frente y desmintió todo tipo de especulación. Incluso, le deseó lo mejor para los partidos amistosos que vienen.

“Las puertas de la institución siempre están abiertas para Juan Reynoso. Eso siempre lo dije desde el primer día que asumió la selección peruana. Y los mejores éxitos para él”, agregó Salas.

Amigos de siempre

Se podría decir que José Soto vivió de cerca la campaña de Guillermo Salas. Lo acompañó en los entrenamientos y fue uno de más emocionados de que Alianza Lima haya salido bicampeón al mando de su amigo. Eso sí, no dejó de mencionar a Carlos Bustos. Reconoció que el equipo ‘blanquiazul’ lo armó el estratega argentino.

“Feliz de la vida por ‘Chicho’. Sé cómo ha sufrido, de lo que es capaz. Ha estudiado mucho, estuvo de asistente y le tocó su oportunidad. Hay que reconocer que reconocer el trabajo de Carlos Bustos porque formó el equipo, pero Salas lo agarró en una etapa complicada. Cambiar de técnico es complicado. De 10 partidos, ganó 9. Le dije gracias como hincha, sin envidiarlo ni nada. Me abrió la puerta después que terminó la Liga 2 para ver los entrenamientos, estuve con él. Estoy feliz. Consiguió el título siendo jugador y técnico”, mencionó ‘Pepe’ en GolPerú.

