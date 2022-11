“Si Tourista mide el éxito por la viralidad, lo logró”: la banda peruana que teloneó a Bad Bunny bajo análisis

Tourista tocó antes del show de Bad Bunny, pese a las críticas de hace unos años.

En los últimos días, la banda peruana Tourista fue motivo de debate en redes sociales desde que se anunció que abrirían los shows de Bad Bunny en Lima. No pasaron muchos minutos hasta que se desempolvó una entrevista del 2019 donde Genko, el bajista de la agrupación, aseguraba que no aguantaba la música urbana. Y sobre el tema ‘Callaíta’ del reguetonero boricua, dijo que lo asociaba con lugares que no le gustan.

Este video generó el rechazo de los fans del ‘Conejo malo’. Y este domingo, en la primera fecha en el estadio Nacional, efectivamente, la agrupación nacional lamentablemente recibió abucheos de varios sectores. Pese a que los músicos horas antes dieron una nueva entrevista donde señalaron que admiraban al puertorriqueño e incluso refirieron que se habían inspirado en su música.

Lo cierto es que hace bastante tiempo una banda no había estado tanto tiempo como tendencia en redes sociales por un tema meramente relacionado a la música. ¿Esto es bueno o malo? José Barreto, periodista y líder de la agrupación Malditos Mártires, señala que esta situación ha desnudado dos cosas: el comportamiento del público y el comportamiento de las bandas peruanas que vienen reactivándose y enganchándose con el circuito que quedó en stand by por la pandemia.

“El tema del público no es nuevo. Un público como el de Bad Bunny es casi como el de los k-popers, que tienen a Benito como un amigo más que todos los días lo siguen en redes sociales. Para ellos es casi un insulto que una banda que no tiene nada que ver con el género lo telonee. Esto pese a que Tourista sí ha explorado en lo urbano”, sostiene.

Entonces, ¿es sano el comportamiento del público con una escena que busca reactivarse? Para Barreto no es sano, pero es comprensible. ¿Fue buena decisión de los empresarios elegir a Tourista? “Creo que no ha sido una buena decisión, dado lo conceptual de la propuesta de Bad Bunny”.

Tourista fue pifeado por los asistentes al concierto a su ingreso al escenario. (Luisa Fernández)

El marketing en la música

Otro aspecto a tener en cuenta es que Tourista es una de las bandas peruanas que tiene un plan de marketing detrás e incluso cuenta con auspiciadores. Y eso puede haber pesado a la hora de elegirlos.

El periodista y músico remarca que el mercado musical actualmente tiene un peso preponderante de marketing. “Es un signo de los tiempos y creo que es por ahí que se mueve Tourista”.

Es cierto también que la banda, desde que se inició la polémica, buscó resarcir el daño, con la nueva entrevista de rectificación que dieron a Moloko y con la inclusión a su show de raperos como Nero Lvigi y Vijay Kesh. “Eso se puede tomar de dos formas: como una apuesta de simplemente llevar agua para mi molino de toda esta tormenta, que a nivel de marketing puede ser positivo; pero a nivel de propuesta musical, no le suma absolutamente nada”.

Barreto detalla que si el objetivo de la banda era exponerse a un nuevo público, a una base mucho más amplia al circuito barranquino y miraflorino, cree que no ha sido muy buena la decisión. Pero si simplemente ha sido una propuesta básica de marketing, donde cualquier tipo de exposición es buena, resultó. Ha sido el tema de conversación.

“Cómo mide hoy el éxito una banda. Si lo mide por cantidad de reproducciones y de viralidad, Tourista lo logró. Ha sido tendencia en el top 5 durante tres días en redes sociales. Es alucinante, ninguna banda peruana ha logrado eso por un escándalo que tenga que ver con la música. Si ese era su objetivo, lo lograron”, analiza el comunicador.

Tourista abrirá el concierto de Bad Bunny. (Instagram)

Lo que viene

A partir de aquí hay que ver cómo la banda capitaliza todo lo ocurrido en el tiempo. Quizá su música se va a decantar por ese camino. “Hay que ver cómo se presenta, cómo es aceptado en otros escenarios. Por lo que veo en este primer momento, no creo que Tourista gane muchos réditos”, afirma Barreto.

A manera de conclusión, puntualiza que hay cosas que aprender. “Siento que estamos volviendo a aprender. Se ha visto que ha habido mucha reactivación en los últimos conciertos, muchos teloneros peruanos, pero en este momento en específico, las bandas no tienen mucho margen de elección. Están tomando lo que pueden, de manera acertada o equivocada. Finalmente, se está tratando de recobrar un camino luego de dos años de parón”.

