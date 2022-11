Nero Lvigi defiende a Tourista y se muestra feliz de ser parte del show de Bad Bunny: “Estoy muy agradecido”

Nero Lvigi cantará en el Estadio Nacional este 13 y 14 de noviembre.

Aunque ha recibido numerosas críticas por ser telonero de Bad Bunny, la banda Tourista sigue adelante con sus ensayos y hace caso omiso ante los cuestionamientos. La agrupación pretende demostrar este 13 y 14 de noviembre que sí mereces estar en Estadio Nacional, abriendo el show de uno de los artistas urbanos más importantes de la industria musical.

Pero no llegan solos, Tourista confirmó que tiene invitados especiales para este show. Entre ellos está el Nero Lvigi, un rapero peruano que cuenta con una gran legión de seguidores y exitosas canciones en su haber. Es conocido por mezclar el Drill con ritmos afroperuanos, una propuesta que ha sabido imponerse. Su última canción la lanzó hace un mes, junto a EMIL, se trata del tema ‘Pituquita’.

Tan pronto se voceó el nombre del cantante de rap, los usuarios de Twitter no tardaron en celebrar esta futura presentación. Infobae se comunicó con el Nero Lvigi para saber sus impresiones sobre esta invitación. El artista resaltó que está ensayando arduamente para no defraudar al público que lo sigue, además, no dejó de opinar sobre las críticas que recayeron en Tourista, calificándolas como injustas.

Dentro de unas horas te presentas en el Estadio Nacional...

Sí, hemos ensayado mucho para este momento. Recuerden que el telonero oficial es Tourista, yo soy el invitado de la banda, será un minuto pero es importante para mí. Espero poder ganarme el público este domingo 13, y que el lunes 14, Tourista me de la oportunidad de cantar un corito de una canción mía. Depende de cómo me desarrollo hoy, intentaré convencer a los muchachos.

¿Cuándo llegó la invitación?

Sandro, uno de los integrante de Tourista, me mandó un mensaje y no lo podía creer, luego me mandó el nombre de la canción que iba a rapear, cada vez se hacía realidad. Voy a cantar una canción con un mensaje muy chévere, es un tema sobre la depresión que se ve mucho entre artistas y peruanos. Escribí lo que voy a rapear, será un bonito mensaje.

¿Nervioso?

Los nervios van a estar más tarde (risas), voy a hacer todo para estar concentrado. Siento que ya tengo cierta experiencia, he teloneado a Bad Bunny cuando vino la primera vez y cantó en una discoteca. He cantado en escenarios llenos pero nunca en el Estadio Nacional. Sin embargo, siento que con preparación todo sale bien.

Imagino que sabes de las críticas que han recaído en Tourista...

Yo me pongo en lugar de ellos, yo me siento un integrante más porque voy a ser parte de su presentación. Así que todo lo que digan de la banda va a influir en mí. Ellos no tienen la culpa de que los hayan llamado. Por otro lado, si no te gusta, está bien, pero tampoco pueden publicar un video pasado en redes, sacando de contexto lo que dijo. Eso es maldad, cuando lo que debemos hacer es apoyarnos entre peruanos.

Tourista será la banda encargada de abrir los conciertos de Bad Bunny en Lima. (Instagram)

No te parecen justas estas críticas...

No, mira, yo no creo que los hayan invitado a cantar o aprobado de la nada. Si van a ser teloneros es por algo, es un concierto demasiado grande como para que los inviten por las puras. Yo estoy eternamente agradecido con ellos, me estoy esforzando mucho para romper el escenario y que celebren que me hayan invitado. Siento que voy a levantar gente cuando salga este 13 y 14 de noviembre.

Tourista dice que Bad Bunny ha influenciado en su música, ¿en tu carrera también lo ha hecho?

Es ilógico hablar mal de Bad Bunny, estamos hablando del artista más grande de la actualidad en el mundo, de todas maneras nos tiene que influir porque es el artista más importante del momento desde hace ya dos años. Yo hablaba con mis colegas sobre la importancia de ir, porque si queremos mejorar nuestro show, se tiene que aprender de los mejores. De él solo se puede aprender, ha superado a los americanos y eso se tiene que reconocer.

¿Qué le puedes decir a los fans que irán al show?

Que vayan a disfrutar la música, yo soy testigo de lo mucho se ha preparado Tourista. Nicole Favre, Jaze y yo, como invitados también nos estamos esforzando mucho. Hay que apoyar a los artistas nacionales, también disfrutar del show de Bad Bunny, no creo que vuelva después de mucho tiempo.

