Selección peruana: Horacio Zimmermann criticó la no convocatoria de Yordi Vílchez y desmeritó la de Carlos Ascues

Horacio Zimmermann no se mostró de acuerdo con la inclusión de Carlos Ascues y la ausencia de Yordi Vílchez en la selección peruana.

Juan Reynoso presentó la lista oficial de convocados de la selección peruana para afrontar los amistosos con Paraguay y Bolivia. En esa línea, el periodista Horacio Zimmermann criticó su decisión de incluir a Carlos Ascues y no a Yordi Vílchez, quien recientemente logró el bicampeonato con Alianza Lima.

“Hablando de Yordi Vílchez me parece increíble que esté en la selección Ascues y no Vílchez, el mejor zaguero del campeonato contra un chico que desperdició tantas oportunidades, no sé me parece más un premio”, señaló el comunicador en el programa Después de Todo.

Su compañero y conductor Michael Succar se unió a la conversación. “Independientemente de quien está, me sorprende que no esté Vílchez, si quiere llama a los dos”.

Zimmermann insistió con su posición. “Tu ‘independientemente’ lo hace peor, que sea Ascues y no otro, para mi lo hace peor todavía, pero en fin”.

Luego, ‘Horacon’ enumeró a los mejores de Alianza Lima en esta temporada. “Ángelo Campos, Pablo Lavandeira y Hernán Barcos. Y mención honrosa para Yordi Vílchez”. Succar también incluyó en su top 3 al defensor de 27 años.

🎙️ @Horacon: "Me parece increíble que Carlos Ascues esté en la Selección Peruana y no Yordi Vílchez. El mejor defensa del campeonato contra un chico que ha desperdiciado muchas oportunidades". #DespuésDeTodo ⚽



Contrata Movistar TV aquí ➡️ https://t.co/UaxmdLh1yb pic.twitter.com/NoP1nTFPdk — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) November 14, 2022

Los defensores convocados a la selección peruana

La ‘bicolor’ publicó su nómina a través de redes sociales con muchas novedades y la zona defensiva no fue la excepción. Fueron llamado Roberto Villamarín como lateral izquierdo, Paolo Reyna como lateral derecho y Carlos Ascues como central.

La inclusión del futbolista de César Vallejo se puede vincular con la idea de Juan Reynoso de utilizar, en algún momento, línea de tres. El ‘Patrón’ jugó con ese sistema en el cuadro ‘poeta’ a lo largo de esta temporada.

No obstante, Yordi Vílchez, quien no fue llamado, también lo ha hecho de la mano de Carlos Bustos, es más, con esa alineación Alianza Lima se coronó campeón en el 2021 y jugó en la Copa Libertadores 2022.

Cabe agregar que no es la primera convocatoria de Ascues a la selección peruana, el exWerder Bremen ya fue incluido en procesos anteriores, hasta ya debutó y marcó goles con la camiseta ‘blanquirroja’. Registra 23 compromisos, entre Eliminatorias y amistosos, y cinco tantos.

Lista de convocados de Perú para amistosos ante Paraguay y Bolivia.

Vílchez, importante en Alianza Lima

El fútbol da vueltas y eso lo sabe muy bien Yordi Vílchez. Y es que el central pasó de villano a héroe en cuestión de días. En la final ida con Melgar anotó un autogol tras centro de Bernardo Cuesta, pero en la vuelta, con toda su gente, marcó el primer tanto para que Alianza Lima termine consagrando como bicampeón nacional.

El exDeportivo Municipal se elevó en un tiro libre, en los suplementarios de la primera mitad, peinó el balón y sorprendió al guardameta Carlos Cáceda para igualar la serie y desatar la euforia de los miles de hinchas ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva.

El defensa conectó de cabeza el primero de los locales en la final vuelta de Liga 1 2022. (Video: GOLPERU).

El gran rendimiento de Vílchez no solo es de un partido, sino lo viene sosteniendo desde el 2021. En esta temporada, completó los 38 partidos y colaboró anotando cuatro goles y asistiendo en siete oportunidades. Cifras espectaculares considerando su posición en el campo.

Vílchez y su futuro en Alianza Lima

El zaguero es uno de los futbolistas que finalizan contrato con el vigente bicampeón del fútbol peruano en este año. Pero sus números lo han llevado a concretar su renovación de cara al 2023. Él mismo lo confirmó en una reciente entrevista. “Sí, ya está”, expresó.

SEGUIR LEYENDO