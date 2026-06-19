Incendio arrasó depósito policial en Chiclayo: al menos siete vehículos retenidos quedaron completamente calcinados

Incendio de gran magnitud en Chiclayo arrasó un depósito policial donde se almacenaban vehículos retenidos. Al menos siete unidades quedaron calcinadas. Bomberos trabajaron para controlar las llamas. No se reportaron heridos. Fuente: TV Perú Noticias

Un incendio de gran magnitud destruyó varios vehículos almacenados en el depósito de la Comisaría Sectorial de Lambayeque y generó alarma entre los vecinos de la zona de Indoamérica. El siniestro se registró por la mañana y se extendió con rapidez dentro del recinto policial, donde se guardaban unidades intervenidas en diversos operativos.

El fuego se registró en el depósito de vehículos administrado por la Comisaría Sectorial de Lambayeque, donde se encontraban unidades intervenidas por la Policía Nacional. Según información preliminar, las llamas afectaron inicialmente a varios vehículos estacionados en el recinto y se extendieron a otras unidades por la acumulación de material inflamable en la zona.

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De acuerdo con los primeros reportes, las llamas se habrían iniciado de manera repentina en medio de condiciones ambientales adversas, como la presencia de maleza seca y las altas temperaturas que se registran en la región norte del país. La emergencia obligó a la rápida intervención del Cuerpo General de Bomberos, que llegó al lugar para contener el fuego.

La imagen muestra el incendio que destruyó varios vehículos en el depósito de la Comisaría Sectorial de Lambayeque, donde bomberos trabajan para contener las llamas. (Composición: Infobae Perú)

Incendio destruye varios vehículos dentro de depósito policial en Chiclayo

En el lugar trabajaron intensamente unidades del Cuerpo General de Bomberos de Chiclayo, que desplegaron camiones cisterna para controlar las llamas. Las tareas de extinción se complicaron porque algunos vehículos aún conservaban combustible en sus tanques, lo que generó pequeñas explosiones y reavivó el fuego en distintos momentos.

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Los bomberos también enfrentaron dificultades por la disposición de los vehículos dentro del depósito y la presencia de maleza seca, que facilitó la propagación del incendio. Pese a los esfuerzos, varios automóviles, camionetas, combis y un camión resultaron completamente calcinados.

En total, las estimaciones iniciales indicaron que entre siete y más de diez vehículos habrían sido afectados por las llamas, aunque la cifra exacta aún no fue confirmada por las autoridades competentes. No se reportaron personas heridas ni víctimas mortales a consecuencia del siniestro.

Un incendio de gran magnitud consumió varios vehículos en el depósito de la Comisaría Sectorial de Lambayeque, lo que generó alarma entre los vecinos de la zona de Indoamérica. (Foto: Grupo Panorama - los Diarios del Norte )

Autoridades investigan origen del incendio en Lambayeque

Las causas del incendio aún no fueron determinadas de manera oficial, pero los reportes iniciales apuntaron a una posible combinación de factores ambientales y condiciones del recinto. Entre ellos, se mencionó la presencia de maleza seca en el área del depósito y las altas temperaturas registradas en Lambayeque, un entorno que habría facilitado la rápida expansión del fuego.

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Tampoco se descartó que el siniestro se viera favorecido por el estado de abandono de algunas unidades vehiculares intervenidas, que permanecían en el lugar desde hace tiempo. Las autoridades señalaron que será necesaria una investigación técnica para esclarecer el origen exacto del fuego.

El incendio generó preocupación entre vecinos del sector Indoamérica, que reportaron densas columnas de humo visibles desde varias cuadras. Algunos residentes manifestaron temor por la cercanía del depósito a zonas habitadas y la posibilidad de que el fuego se extendiera.

La fotografía muestra a personal de bomberos y vehículos afectados por un incendio registrado en la mañana en el depósito de la Comisaría Sectorial de Lambayeque, Perú. (Foto: LambaNoti )

Por el momento, las autoridades policiales y de emergencia aseguraron que la situación estaba bajo control y que no existían riesgos inmediatos para la población. Sin embargo, el hecho reabrió el debate sobre las condiciones de seguridad en los depósitos de vehículos intervenidos y la necesidad de una mayor supervisión en su almacenamiento.

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