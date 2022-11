Rodrigo Cuba no descartó ingresar a ‘El Gran Show’ en un futuro: “Tengo mi swing”. | YouTube.

En una entrevista con el periodista Giancarlo Granda, Rodrigo Cuba se animó a contar los difíciles momentos que vivió cuando se enteró que no iba a poder ver a su hija durante un largo tiempo por las disputas legales que tuvo con Melissa Paredes.

Asimismo, el comunicador le consultó a qué se dedicaría una vez se retire del fútbol, deporte que viene practicado de manera profesional hasta el día de hoy. “¿Cuando te retires del fútbol te vamos a ver bailando en ‘El Gran Show’?”, le dijo.

Rodrigo Cuba no pudo evitar reírse al escuchar el nombre del programa de Gisela Valcárcel; sin embargo, no descartó dicha posibilidad, aunque sostuvo que actualmente viene llevando varios cursos para poder en algún momento convertirse en comentarista deportivo.

“Tengo mi swing, pero no sé la verdad, yo justo estoy estudiando distintos cursos, he empezado la universidad, estoy llevando un curso de oratoria también. Yo quiero orientar mi carrera, si bien es cierto, puede ser la televisión. Me gustaría ser comentarista”, señaló.

Asimismo, el futbolista no le cerró las puertas a otro tipo de negocios, pues destacó que la empresa que tiene Ale Venturo se encuentra bastante bien en estos momentos, por lo que podría decidir invertir en dicho rubro.

“He pensado varias opciones y bueno, por ahí también está el negocio de mi pareja que va bastante bien. La Nevera Fit es un negocio que va caminando bien y también por ahí puedo abrir un campo”, añadió.

En ese sentido, Rodrigo Cuba destacó que si bien el fútbol para él es una carrera una linda, no es larga, por lo que al momento de uno retirarse tiene que estar preparado para poder seguir generando ingresos.

“Uno siempre tiene que prepararse porque el fútbol no es para siempre, es una carrera linda, pero corta, entonces tienes que prepararte para que cuando te toque retirarte poder reinsertarte lo más rápido posible”, indicó.

Rodrigo Cuba asegura que no volverá a tener conflictos con Melissa Paredes.

Finalmente, la actual pareja de Ale Venturo puso como un buen ejemplo a José Carlos Fernández, indicando que su excompañero tuvo una buen carrera y que él decidió el momento en que quería retirarse.

“Un buen ejemplo es José Carlos, quien se acaba de retirar, hizo un video emotivo que hasta me hizo llorar cuando lo escuche. Lo he tenido de compañero en varios equipo y la verdad él es un buen ejemplo a seguir porque no solamente es un buen deportista, sino también profesional, una buena persona y buen papá”, sentenció.

SEGUIR LEYENDO