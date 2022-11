José Luna Morales salió de prisión preventiva y fue recibido por simpatizantes de Podemos Perú

Composición: Infobae Perú

El electo regidor para la Municipalidad de Lima, José Luna Morales, salió en libertad el último martes 08 de noviembre luego que la Tercera Sala de Penal de Apelaciones de la Corte Superior Nacional tomara la decisión de revocar la orden de 34 meses de prisión preventiva por los presuntos delitos de organización criminal y cohecho activo específico.

El secretario del partido político de Podemos Perú permaneció detenido 21 días en el penal Ancón I desde el pasado lunes 17 de octubre a su salida de una entrevista con el medio RPP Noticias donde insistió su inocencia y disponibilidad para colaborar con las investigaciones y someterse a las ordenes judiciales.

A su salida del penal el martes por la tarde, Luna Morales fue esperado con ansias por un grupo de simpatizantes que clamaban “Luna, amigo, el pueblo está contigo”. Ya en horas de la noche, el excongresista se dirigió al local partidario Podemos Perú donde una mayoría lo esperaba. A su ingreso, uno de los seguidores lo cargó en brazos hacia la entrada.

“¿Qué pensaron? ¿Que me iba a correr? ¿Que iba a tener miedo? ¿Que me iba a arrodillar? ¡No lo he hecho antes ante los grupos económicos más grandes del país!”, declaró el político desde el balcón del local del partido al calificar de injusta la primera decisión que tomó el Poder Judicial en su contra.

“Gracias por estar siempre acompañándome en estos momentos injustos. Una investigación que se armó en el 2020, a días de la vacancia que Podemos Perú lideraba para chantajearnos y hacer cambiar nuestro voto. En ese momento, nosotros no nos doblegamos y ahora tampoco”, añadió.

El hijo de José Luna Gálvez se mostró agradecido con los simpatizantes por apoyarlo y anunció que se dedicará a la relación con ellos para crecer el partido Podemos Perú. En el lugar, también estuvo su padre, el excandidato a la alcaldía de Lima, Daniel Urresti, y el parlamentario Enrique Wong.

El día de su detención

Luna Morales fue detenido por los agentes policiales el pasado 17 de octubre a su salida del edificio de RPP Noticias luego de brindar unas declaraciones sobre el proceso que le esperaba. Aquel día estuvo acompañado de su abogado Mateo Castañeda, quien reiteró la inocencia de su cliente y había anunciado que apelaría al fallo judicial.

“Primero que no estoy de acuerdo con la resolución que ha dado el día de hoy el juez, pero en un país democrático tenemos que respetar las instituciones, obviamente que me voy a entregar el día de hoy a la justicia. Como lo dije siempre, yo no me corro de la justicia, hay que mejorar muchas cosas, pero una de ellas es ponerse a derecho para que las investigaciones se puedan dar”, señaló el regidor electo de Lima momentos antes de ser detenido.

Cabe mencionar que, José Luna aseguró que ha participado en todas las audiencias del caso desde que se dio inicio a este. Sin embargo, decidió no acudir a la última —antes de su detención— por recomendación del propio juez Jorge Chávez Tamariz.

“Yo he estado asistiendo a todas las audiencias y el juez en la ultima audiencia dijo que no vaya, por eso no fui. Mi abogado al informarme, y yo al ver que me dieron la prisión, vi que tenia que ponerme a disposición de las autoridades”, mencionó.

José Luna es sindicado por la Fiscalía de haber comprado los favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando ocupaban cargos como consejeros del desaparecido Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), con la intención de nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

