José Luna Morales, quién es el teniente alcalde de Podemos Perú

En el Debate Electoral de candidatos a la Municipalidad de Lima Metropolitana organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) hubo diferentes polémicas, en uno de esos episodios tuvo como protagonista al candidato que lideraría las encuestas, según Ipsos. Daniel Urresti decidió no responder la pregunta que le hizo la periodista Josefina Townsend.

La también conductora mencionó a José Luna Morales, debido a que sería el teniente alcalde de Lima Metropolitana, en caso Urresti se sentenciado ante el juicio que se le sigue por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. Sin embargo, no específicamente por las obras o propuestas, sino porque también se encuentra siendo investigado.

En este sentido, conozca el perfil de José Luna Morales, quien podría ocupar el cargo de teniente alcalde si Daniel Urresti gana las elecciones municipales.

José Luna Morales tiene 34 años, ha estudiado Administración de Negocios en la Universidad Privada Telesup, cuyo dueño es su padre José Luna Gálvez. Asimismo, cuenta con un máster en Administración Estratégica de Empresas realizado en la Pontificia Universidad Católica Del Perú.

Luna Morales sin duda es uno de los herederos de la familia, por lo que fue designado como gerente general de la universidad -donde culminó su carrera- desde el año 2012 hasta el 2020. Una de las casas de estudios que la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu) le denegó el licenciamiento por haber incumplido las condiciones básicas de calidad. Pese a ello, en abril de este año se conoció que se les otorgaría por un año más para que continúen con sus actividades.

Al igual que su padre, le llamó la atención e ingresó a la política peruana, es así como fue elegido congresista de la República en el corto periodo 2020-2021. En ese periodo fue quien impulsó el proyecto de ley para que los ciudadanos puedan retirar el 25% de su AFP.

Actualmente, se encuentra postulando como teniente alcalde de Lima. De acuerdo con la información del portal Voto Seguro del JNE, el excongresista cuenta con una remuneración bruta anual de S/469.640,74.

A Luna Morales y a su padre se les acusa de pertenecer a la presunta banda denominada ‘Los gánsteres de la política’, quienes se habrían infiltrado en el entonces Consejo Nacional de la Magistratura (CNM), el Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

En este sentido, según la tesis fiscal, ellos habrían intentado interferir en la elección del jefe de la ONPE con la finalidad de lograr la inscripción de su partido Podemos Perú. Por ello, se habría logrado que la organización política participe en las elecciones del 2018.

En ese momento, Luna Morales no pudo ser investigado por la inmunidad parlamentaria que tenía cuando era congresista. No obstante, su padre y actual congresista José Luna Gálvez cuenta con arresto domiciliario por una medida de comparecencia, por lo cual continúa siendo investigado. Asimismo, no puede comunicarse con su hijo ante los delitos que se le ha imputado.

