Poder Judicial evalúa hoy apelación contra prisión preventiva por 34 meses para José Luna Morales

Luego que la defensa legal del José Luna Morales apelara para revertir la prisión preventiva por 34 meses que tiene en contra del excongresista, la Tercera Sala Penal de Apelaciones Nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia estableció que este miércoles 2 de noviembre se lleve a cabo la audiencia.

La sesión ha sido programada para las 12:30 horas de hoy, y el lugar donde se llevará a cabo el encuentro es en la Sala 2 del edificio ‘Carlos Zavala Loayza’.

Como se recuerda, el pasado 10 de octubre el Séptimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional dictó prisión preventiva por la presunta comisión de los delitos de organización criminal y cohecho activo específico contra Morales quien actualmente cumple mandato de prisión preventiva por 34 meses en el centro penitenciario Ancón I.

La Fiscalía sindica a Luna Morales por presuntamente estar involucrado en la compra de favores de Guido Águila, Iván Noguera y Julio Gutiérrez cuando estos ocupaban cargos como consejeros del extinto Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). La intención del exlegislador habría sido nombrar a Adolfo Castillo como titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y lograr así la inscripción de Podemos Perú.

¿Quién lo reemplazará como regidor?

El pasado 2 de octubre, José Luna Morales fue elegido como regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima duranta las Elecciones 2022; sin embargo, el integrante de Podemos Perú e hijo de José Luna Gálvez, no asumirá funciones debido a las investigaciones en su contra que lo mantienen tras las rejas.

José Tello, especialista en derecho electoral, consideró que Glenda Ramírez Gamarra, candidata que figura en el puesto ocho en la lista de aspirantes a regidores, asumiría el puesto de manera provisional.

“El que estaba en la ubicación ocho tendría que asumir en este caso la ocupación y el espacio que deja el señor Luna Morales”, señaló el letrado en diálogo con RPP Noticias.

José Tello, especialista en derecho electoral, explicó a RPP Noticias que la orden judicial en contra del hijo de José Luna Gálvez, fundador del partido político, impedirá que asuma el cargo y originaría que Glenda Ramírez Gamarra, candidata que figura en el puesto ocho en la lista de aspirantes a regidores, asuma el puesto de manera provisional.

“El que estaba en la ubicación ocho tendría que asumir en este caso la ocupación y el espacio que deja el señor Luna Morales”, señaló.

José Luna: “Yo no me corro de la justicia”

José Luna Morales permanece en prisión preventiva luego que el juez considerara que existe un peligro de fuga. El día de su detención, el exparlamentario se encontraba en una radio nacional donde daba sus descargos sobre los hechos que se le imputa.

Durante la entrevista, confirmaba que se entregaba a la justicia ni bien salió el fallo que dictaba prisión preventiva en su contra. La Policía lo detuvo en las instalaciones de la emisora radial.

“Creo que ya ha sido demostrado en siete fiscalías que Podemos Perú ha sido inscrito de manera correcta esta investigación no es nueva. No le tengo miedo a la justicia porque yo no he hecho nada irregular, voy a esperar que mis abogados apelen, voy a enfrentar la justicia como se debe. Quienes estamos en política debemos que tener claro que no podemos estar en política y no respetar las instituciones”, sostuvo para el mencionado medio.

