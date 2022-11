Genaro Neyra: le emoción que sintió el ídolo de Melgar cuando un padre le contó a su hijo quién era

El exfutbolista también participó en la Copa Perú y defendió las camisetas de White Star, Deportivo Camaná, Sportivo Huracán y FCB Aurora (Diario Sin Fronteras).

Genaro Neyra es, con 123 tantos, el segundo goleador histórico de Melgar. El año pasado el argentino Bernardo Cuesta lo superó. Sin embargo, los recuerdos sobre su fútbol y la campaña de 1981, donde fue la figura del ‘Dominó', para darle el primer título en su historia, son imborrables. A horas de la primera final ante Alianza Lima, el exfutbolista habló con Infobae, agradeció el reconocimiento que recibe de la gente, se refirió a la final y mucho más.

A Genaro Manuel Benedicto Neyra Llamosas, nacido en Lima el 8 de octubre de 1956, se le siente incómodo cuando se le pregunta por los reconocimientos que ha recibido de parte de Melgar. La sensación es que no han sido suficientes y que el plantel de 1981 merece más. “Lo que no nace, no crece”, resalta. Sin embargo, le da mucho valor y agradece eternamente el cariño del hincha, que siempre lo tiene presente. Lo grafica con una anécdota.

“Una vez fuí al Monumental de la UNSA, ingresaba al recinto por la rampa y de pronto se paró un señor de su asiento. Me detuvo y le dijo a su hijo, de siete u ocho años aproximadamente, ‘¿Tú sabes quién es este señor?’. Claramente el niño no sabía, pero allí el señor le explicaba: ‘Este señor que tú ves es parte del primer equipo campeón con Melgar, hizo el gol ante Sporting Cristal para el título’. Luego me dice: ‘Genaro, ¿una fotito?’ Yo encantado de la vida”, cuenta con emoción Don Genaro. “Esos son los reconocimientos que valen, eso es lo que nos llena a nosotros de cariño y energía”, resalta.

El delantero fue la gran figura de Melgar en esa campaña de 1981. VIDEO: ADN3000

El exmediocampista por las bandas aprovecha para mencionar el homenaje de parte del Círculo de Periodistas Deportivos de Arequipa. “Hicieron un documental y lo pasaron en una sala cinematográfica. Nos invitaron y nos hicieron sentir muy bien. Estamos agradecidos con ese gesto de la presidenta Pilar Rivera con nosotros, los jugadores que vivimos en Arequipa y campeonamos en 1981″.

La final Alianza Lima vs Melgar

Genaro mira y ama mucho el fútbol, se nota cuando conversas con él. Está atento a la Liga 1 y, por supuesto, a lo que pasa con Melgar, que ya está en la final de la Liga 1 2022 luego de eliminar a Sporting Cristal en la semifinal. No va a poder ir al estadio en la ida porque el trabajo no se lo permite, pero verá la definición en la comodidad de su casa.

“De todas maneras voy a estar atento, hay unos amigos que tienen la aplicación y me van anunciando el resultado”, expresa Neyra, quien tiene un puesto en Senati como contador, estudios que llevó cuando era futbolista.

“A pesar de que Melgar tiene unos números a favor de local con Alianza Lima, mayormente le ganó en Arequipa, hay que tener cuidado. Este Melgar recuperó la memoria en estos dos partidos. Lo que hace Christian Bordacahar, Paolo Reyna, Alejandro Ramos, es importante. Se proyectan mucho, Ramos en especial lleva mucho peligro”, resalta.

Alianza Lima vs Melgar, precio de entradas para la final ida de Liga 1.

“Este Melgar ha destacado en torneos internacionales, da una sensación muy bonita. Ahora no solo tiene hinchada en Arequipa, donde va Melgar, siempre hay hinchas, se vio ante Cristal

Melgar vs Alianza en Arequipa con una sola hinchada

Como bien se sabe, Melgar recibirá a Alianza Lima con solo hinchada local. Las entradas ya se acabaron para el partido de ida, pero los hinchas ‘blanquiazules’ no están muy contentos con la decisión, pues esperaban estar presentes en la UNSA. Genaro Neyra no fue ajeno a esto y dejó en claro que prefiere que sea solo hinchada ‘rojinegra’.

Así luce el estadio de la UNSA previo al Melgar vs Internacional por Copa Sudamericana

“Me parece que está bien una sola hinchada. No quiero hablar mal de los hinchas de Alianza, pero lamentablemente, en lugar de venir a alentar a su equipo pacíficamente, vienen a hacer alboroto. Esto no se va a poder dar por el maltrato de los hinchas. Por ejemplo, cuando Melgar fue a jugar a Lima, los hinchas ‘arequipeños’ sufrieron agresiones”, recalcó.

Cómo jugaba Genaro Neyra

Existen videos donde podemos ver su gol ante Sporting Cristal en 1981, el que ayudó a obtener el título, pero tampoco encontramos muchos. Por ese motivo, le pedimos que contara cómo jugaba él y a quién se parece un poco en características. Jostin Alarcón, futbolista de Sport Boys, fue el nombre que eligió. Christian Bordacahar si es de Melgar.

“Yo era un volante por derecha, ofensivo 100%, tenía la particularidad de aparecer por la espalda del lateral para aprovechar los centros que venían desde el otro lado. Era hábil con el balón, siempre acompañaba por la raya y en diagonal. Era rápido, siempre ganaba las divididas. Pasaba en velocidad y tenía un buen servicio. Con Jorge Ramírez, el lateral derecho, teníamos un entendimiento espectacular. No era un buen cabeceador, tampoco tenía buena marca, pero compensaba con lo otro”, detalló.

El volante jugó en cuatro equipo de primer división: Melgar, Sporting Cristal, Alfonso Ugarte y FBC Aurora.

También mencionó a los futbolistas jóvenes de la Liga 1 que empiezan a resaltar: Bryan Reyna, Adrián Ascues, Piero Quispe y Jostin Alarcón, entre otros.

