Michael Succar resaltó el nivel de Melgar ante Sporting Cristal: “Ofreció el rendimiento de Copa Sudamericana”

El periodista se refirió al nivel mostrado por el 'Dominó', comparando a lo que mostró en la Copa Sudamericana. (Video: Movistar Deportes)

Melgar de Arequipa obtuvo un valioso triunfo en condición de visitante contra Sporting Cristal en la semifinal vuelta de la Liga 1 2022. Con la ventaja de la ida, solo le quedaba asegurar el partido en el Estadio Nacional, lo cual consiguió mediante un nivel altísimo ofrecido y que fue fundamental para clasificar a la final del campeonato local. En ese sentido, el periodista Michael Succar habló sobre el nivel del ‘Dominó’ y resaltó que ofreció el rendimiento que exhibió en la Copa Sudamericana de este año.

“Melgar de Arequipa ofreció el rendimiento de Copa Sudamericana, superando amplia y categóricamente a Sporting Cristal en los 180 minutos jugados. Hace tiempo no recuerdo a un Cristal tan superado en un ida y vuelta en el torneo local. Lo hizo bastante bien en Arequipa, justificada la diferencia en el marcador de dos a cero. Lo meritorio del lado de Melgar es que, pese a esa distancia, salió a jugarlo de igual a igual, nunca renunció a atacar”, fueron sus primeras palabras en el programa Después de Todo de Movistar Deportes.

De la misma manera, aseguró que los dirigidos por Pablo Lavallén cumplieron una excelente labor ante los ‘celestes’, quienes a su vez tuvieron una serie de inconvenientes (lesiones de Grimaldo y Yotún) que hicieron que se les complique la llave, sobre todo, el cotejo de vuelta.

“También tuvo a futbolistas en un nivel impecable, encargados de cortar las buenas iniciativas de Cristal que insinuó, intentó, que trató pero no lo logró. No por las lesiones lamentables durante el partido, no porque Yotún estuvo lejos de su rendimiento habitual, sino por el buen trabajo de Melgar. Hay muchas virtudes de Melgar que podemos destacar en la ida y en la vuelta que nos ofrecen un resultado inobjetable”, sostuvo.

Con goles de Bernardo Cuesta y Luis Iberico, los arequipeños derrotaron a los 'celestes' y clasificaron a la final de Liga 1. (Video: GOLPERU).

Para finalizar, Michael Succar dio a entender que, pese a que Alianza Lima llegará más descansado a la ida de la final de la Liga 1, el elenco ‘rojinegro’ tiene el aval de estar con ritmo de competencia y con un performance superlativo. “Antes de esta semifinal uno podría argumentar que el que la juegue va a llegar más cansado que Alianza. Cuatro partidos importantes en tan poco tiempo. Ida, vuelta, viajes, pero me parece que Melgar, por cómo termina el Torneo Clausura, le convenía jugar estos partidos”, concluyó.

Temporada de Melgar

Y es que Melgar tuvo un año atípico y, pase lo que pase en la final ante los ‘blanquiazules’, sería uno de los mejores de su historia. Empezó disputando la Liga 1 y la fase previa de la Copa Sudamericana. En esa línea, durante los primeros seis meses y bajo el mando de Néstor Lorenzo, mostró un juego asociativo que lo llevó a ser dominador de la competición doméstica, pudiendo salir ganador del Torneo Apertura tras sumar 41 puntos, con apenas 11 goles en contra (fue el equipo menos batido).

Pero al mismo tiempo, no solo superó la fase previa, sino que además, en la etapa de grupos, se impuso en el grupo B, dejando fuera de carrera a Racing Club de Argentina, River Plate de Uruguay y Cuiabá de Brasil. Esto le permitió acceder a los octavos de final, donde se midió contra Deportivo Cali, venciéndolo por un marcador global de 2-1.

Luis Iberico le anotó dos goles a Racing Club con Melgar en Copa Sudamericana. (AFP)

El siguiente compromiso fue contra Inter de Porto Alegre, en una serie que quedó marcada por la espectacular actuación del arquero peruano, Carlos Cáceda, quien atajó tres disparos de los brasileños en la tanda definitoria de los penales. Después, los arequipeños fueron eliminados contra el que terminó siendo el campeón, Independiente del Valle.

Mejor equipo peruano a nivel internacional

El nivel mostrado de Melgar, primero con Lorenzo y luego con Pablo Lavallén, significó un suceso bastante meritorio para un equipo peruano que, en este 2022, sacó cara por el país, teniendo en cuenta las tempraneras eliminaciones de Sporting Cristal y Alianza Lima en la Copa Libertadores, quedando últimos en sus respectivos grupos.

