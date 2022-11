Betssy Chávez respalda proyecto de Aníbal Torres: “Lo que queremos es restablecer el equilibrio de poderes”

La ministra de Cultura indicó que el Estado debe seguir las recomendaciones del Centro del Patrimonio Mundial para preservar Machu Picchu. (Andina)

Betssy Chávez, ministra de Cultura, fue consultada sobre el proyecto de ley que está presentando el jefe de Consejo de Ministros, Aníbal Torres, con el fin derogar la Ley 31355, que desarrolla la cuestión de confianza. La funcionaria aseguró que respalda esta iniciativa, ya que permitirá que se abra el diálogo con el Poder Legislativo y así llegar a nuevos consensos.

A través de los medios de comunicación, la titular del Mincul, manifestó que está en la espera de la respuesta del presidente del Congreso del Perú, José Williams, para obtener espacio y así explicar más sobre este proyecto que fue presentado en el mes de abril.

“Lo que estamos pidiendo al Parlamento es que pasado mañana, jueves 10 de noviembre, nos dé la oportunidad de poder explicar nosotros la norma que tenemos presentado el 8 de abril de este año y que hasta la fecha no tiene dictamen. Hemos solicitado la priorización del dictamen y tampoco hemos tenido respuesta. Entonces, nuestros proyectos de ley, que son más de 40, están reposando en el sueño de los justos, pese a documentos de priorización. Le pedimos al Parlamento que el día jueves no dé la oportunidad de poder sustentar el proyecto de ley porque no podemos avanzar mientras no tengamos equilibrio de poderes. Esperamos tener una respuesta del presidente del Congreso”, declaró.

Por otro lado, Chávez hizo una reflexión sobre cómo los conflictos entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo no han ayudado a la gobernabilidad del país, por lo que sostiene que esta iniciativa ayudará mucho a abrir mesas de diálogo.

“Hemos roto el equilibrio de poderes […]. Lo que queremos es restablecer el equilibrio de poderes, y que avancemos porque finalmente los políticos pasamos, pero los que no pasan son los ciudadanos, las personas. Entonces, busquemos un norte, sentémonos, conversemos y restablezcamos el equilibrio de poderes porque no puede ser que el Legislativo pese más que el Ejecutivo y viceversa”, agregó, y descartó que el objetivo de la cuestión de confianza sea cerrar el Parlamento.

¿Qué dice la ley 31355 que intentan derogar?

Una nueva polémica enciende las alertas en la política peruana, luego que el presidente del Consejo de Ministros, solicitará llamar a una cuestión de confianza al Congreso tras presentar un proyecto de ley para derogar la ley 31355 sobre esta medida regulada en los artículos 132 y 133 de la Constitución.

La ley, en referencia, establece la facultad que tiene un ministro para solicitar una cuestión de confianza “está referida a materias de competencia del Poder Ejecutivo relacionadas directamente a su política general de gobierno, no encontrándose, entre ellas, las relativas a la aprobación o no de reformas constitucionales ni las que afecten los procedimientos y las competencias exclusivas y excluyentes del Congreso”.

“El planteamiento de una cuestión de confianza sobre la materia no supone necesariamente su aprobación por el Congreso, el cual mantiene incólume sus prerrogativas de aprobar o denegar la respectiva cuestión de confianza”, se puede leer en el proyecto, que deberá ser evaluado por la Comisión de Constitución.

