Pedro Castillo a alcaldes electos: “Tienen las puertas abiertas de los ministerios para agilizar obras”

Pedro Castillo enfrenta una tercera moción de vacancia que continúa recolectando firmas.

Pedro Castillo sostuvo una reunión con algunos alcaldes electos y reafirmó su compromiso de trabajar todo junto por el bien y el desarrollo del país. Asimismo, el mandatario enfatizó que el Gabinete Ministerial tiene las puertas abiertas a todas las autoridades regionales, provinciales y distritales a fin de agilizar la puesta en marcha de obras y proyectos.

En este importante encuentro, que se realizó en el Palacio de Gobierno, también se recibió a las autoridades electas de la provincia de Chincheros y fue ahí en donde el jefe de Estado dio a conocer que el Ejecutivo establecerá una mesa técnica con enfoque territorial para Apurímac, previo a su visita a dicha región establecida para el próximo 10 de diciembre.

“El 10 de diciembre nos pondremos de acuerdo en algunas cosas para proponer soluciones a la problemática que enfrenta la región. Les reitero este compromiso. Tenemos un equipo para visitar dicha localidad y espero que ahí nos sinceremos con las demandas”, señaló.

Durante este diálogo, Pedro Castillo manifestó que el Gobierno organizará un programa de inducción para los próximos burgomaestres a través de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), con el objetivo y misión de que las autoridades salientes puedan tomar medidas y se encaminen los proyectos pendientes con los alcaldes entrantes.

Rafael López Aliaga asumirá la alcaldía de Lima el 1 de enero del 2023.

López Aliaga no se reunirá con Castillo

Luego de conocer su victoria, el electo alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, señaló y dejó clara su posición en asegurar que no se reunirá con el presidente Pedro Castillo. Pese a que la invitación ha estado abierta, el líder de Renovación Popular indicó que no podría reunirse con una persona “corrupta” que le ha hecho “mucho daño al país”.

“Yo le pediría al señor Castillo que renuncie de una vez por el bien del Perú, he recorrido Lima por más de 10 meses, todos los días me han visto, la gente no está comiendo, si antes vendían 100, ahorita venden 40 o 30. El daño es la falta de confianza, cuando no hay confianza no hay inversión, cuando no hay inversión no hay trabajo y cuando no hay trabajado no hay consumo, así de simple es la economía”, manifestó.

López Aliaga le dijo al jefe de Estado que “por el bien del país, renuncie de una vez y se asile en otro país para que no lo persigan”. “No se puede porque estructuralmente es imposible”, agregó. El líder de Renovación Popular acotó que mantiene su posición respecto a que Castillo, al que calificó como “corrupto” por las investigaciones fiscales que hay contra él en el Ministerio Público.

Existen 2346 obras públicas paralizadas

En el mes de agosto de este año, La Contraloría General de la República reveló que existen 2 346 obras públicas paralizadas a nivel nacional, con un costo actualizado de más de S/ 29 mil 732 millones, al 30 de junio del 2022.

En el reporte realizado por el este órgano fiscal, aseguraron que para terminar esas inversiones se requieren más de S/ 14 mil 653 millones, siendo el saldo del componente de infraestructura u obra S/ 6 mil 715 millones.

SEGUIR LEYENDO