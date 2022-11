Reporteros de ‘En Boca de Todos’ lanzan su propio programa de YouTube: “Nos quedamos sin chamba”

Este 28 de octubre, ‘En Boca de Todos’ salió del aire pese al buen rating que los acompañó durante los 5 años que estuvo el programa en la pantalla chica. En medio de lágrimas, los conductores Tula Rodríguez, Maju Mantilla y Ricardo Rondón se despidieron de su público, no sin antes recordar los buenos momentos que vivieron desde que se estrenó el espacio.

Tras culminar el programa, Pro TV anunció un nuevo proyecto para el 2023. Sin embargo, aún no se sabe los detalles al respecto. Mientras tanto, son varios los reporteros, camarógrafos, miembros de producción y animadores quienes se quedaron sin trabajo. Lejos de desanimarse, Manuel Paz Soldán, el popular Chino, se unió a dos camarógrafos del recordado programa y al también reportero Christian Bayro para lanzar su propio espacio a través de YouTube, bautizado como ‘Y ahora qué?’.

La primera emisión se llamó “Nos quedamos sin chamba”. Aquí los reporteros cuentan que tras verse desempleados decidieron incursionar en el mundo digital. Además de encargarse de los niños en casa, pues hoy en día son sus esposas las que mantienen el hogar.

Reporteros de ‘En Boca de Todos’ lanzan su propio programa en YouTube.

No les gustaba entrevistar a integrantes de EEG

En otro momento, los reporteros se refirieron a sus entrevistas con los integrantes de Esto es Guerra, donde muchas veces tuvieron que esperar horas para lograr una declaración. Ambos coincidieron en que esta comisión era una de las que más les disgustaba, pues lamentablemente habían competidores como Patricio Parodi y Rafael Cardozo a quienes “se les tenía que rogar” para que hablen.

Respecto a las mujeres, Manuel y Christian coincidieron en que su demora era justificada porque tenían que maquillarse. Respecto a Pancho Rodríguez y Facundo González, los periodistas tuvieron palabras halagadoras, por respetar siempre su trabajo y hasta disculparse cuando se demoraban.

Los hoy conductores de YouTube hablan también sobre sus experiencias laborales fuera de cámaras, llegando a ser albañiles, panaderos, vendedores y más.

Santi Lesmes fastidiado con ‘En Boca de Todos’

El conductor de ‘Arriba Mi Gente’ señaló que siente agradecimiento con Pro TV por haberle dado la oportunidad de conducir ‘En Boca de Todos’ cada vez que necesitaban de una persona. Sin embargo, no dudó en expresar su malestar porque siente que no se le valoró. Santi Lesmes señaló que le hubiera gustado que lo invitaran al programa final, el pasado 28 de octubre.

“Me quedé con un sinsabor, porque después de tantos días batallando en ‘En Boca de Todos’, eché en falta que el ultimo día no se acordaran de mí, se acordaron de gente que estuvo en pocas ocasiones y a mí, después de tantos años ahí, no. Creo que que me olvidaron, quiero pensar que a lo mejor es un tema de canales, pero sí me hubiera gustado que en ese programa final me hubieran dado dos segundos, aunque sea una mención de “los buenos momentos que vivimos con Santi Lesmes”, solo eso”, indicó a Infobae.

