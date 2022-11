Roberto Sánchez reconoce que contrató a la exesposa de Bruno Pacheco en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo

Roberto Sánchez es ministro de Comercio Exterior y Turismo del gobierno de Pedro Castillo. Foto: Andina

El cuestionado ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez, reconoció que su sector contrató a Graciela Palomino, esposa del exsecretario general de Palacio de Gobierno Bruno Pacheco, pero que después dejó sin efecto tal nombramiento polémico en diciembre del año pasado.

“El año pasado, en el ámbito en el que no se sabía de acciones irregulares, muchas personas se presentaron a acceder a un servicio en el Ministerio, que depende del órgano de contrataciones y se dio una orden de servicio por tres meses de 8 mil soles mensuales, fue emitida a la señora y nosotros no teníamos conocimiento de que era la esposa de Bruno Pacheco”, señaló a Exitosa.

“Esta noticia de la orden salió el año pasado y nosotros hemos respondido que se anuló la orden de servicio, por ello, el Mincetur no ha dado ni un solo pago a la señora. La orden de servicio era de tres meses pero se anuló”, agregó. El titular del Mincetur explicó que no sabía que Palomino era familiar de Pacheco y recalcó que no se le pagó nada de los ocho mil soles que estaba estipulado por ser servidora de su cartera.

“En primer lugar rechazar, de manera tajante, las declaraciones de un colaborador eficaz, en estos 15 meses como ministro a mí en ningún momento nadie me ha pedido dinero o pagos en razón de una acción, no hay ninguna asociación ilícita, direccionamiento de proyectos como buscan involucrarme”, apuntó Sánchez.

El exsecretario de la presidencia de Perú, Bruno Pacheco, uno de los hombres más buscados por un escándalo de presunta corrupción que salpica al mandatario Pedro Castillo, se entregó a la justicia tras permanecer prófugo más de 100 días, informó el martes la fiscalía.

Como se recuerda, la Fiscalía de la Nación dispuso incluir al ministro de Comercio Exterior y Turismo en la investigación preliminar que se sigue al mandatario Pedro Castillo por los presuntos delitos de organización criminal y otros.

“De acuerdo a la disposición fiscal, se investigará a Sánchez Palomino por el delito de obstrucción a la justicia, en calidad de autor”, agregó el Ministerio Público en su cuenta de Twitter.

La tesis de la Fiscalía es que el jefe de Estado lidera una organización criminal, desde Palacio de Gobierno, que está en varias instituciones del Gobierno.

“¿Y para cuándo dispondrán investigar las graves imputaciones a fiscal de la Nación? Yo, sí me allano ante un sistema de justicia proba e imparcial. ¡No a la impunidad, no a politizar justicia, ni judicializar la política!”, contestó Roberto Sánchez tras enterarse de la acusación.

“Ni con dólares, ni euros, ni soles, ni diplomacia ni nada. Es una patraña. Es absolutamente falso, el ‘habría’ y la mención de un colaborador eficaz (...) No tiene ni pies ni cabeza y como corresponde, en el proceso de investigación se verá”, agregó.

En octubre pasado, la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, manifestó que había “indicios graves de la presunta existencia de una organización criminal enquistada en Palacio de Gobierno con la finalidad de copar, controlar y direccionar procesos de contrataciones para obtener ganancias ilícitas”.

Llamadas con Pacheco

Según el diario El Comercio, el ministro Roberto Sánchez registra 34 llamadas con Bruno Pacheco tras el escándalo de presuntos sobornos en los ascensos en las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional hace un año.

