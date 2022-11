Leysi Suárez critica baile de Melissa Paredes y le lanza advertencia: “Que no se meta conmigo”

Leysi Suárez enojada con Melissa Paredes. GV Producciones

En la última emisión de ‘El Gran Show’, Gisela Valcárcel dejó ver el fuerte enfrentamiento que tuvieron Leysi Suárez y Melissa Paredes durante los ensayos. La bailarina no tomó a bien que la actriz le dijera que mejore porque no se sentía en la competencia. Ambas terminaron teniendo un bochornoso intercambio de palabras.

Según se puede ver en el video emitido por el programa sabatino, Melissa Paredes entra a la sala de ensayo donde está Leysi Suárez. Después de decirle que mejore sus pasos, la bailarina le reclamó por su bajo rendimiento en su performance de tango, hecho que ofendió a la actriz.

Tras culminar el programa, Suárez no dudó en referirse al respecto. “Yo no entiendo por qué ella se ha atrevido a decir: ‘no te siento, que quiero verte en la pista’. Definitivamente ella lo va a hacer mejor porque ella tiene una persona 24 horas en su casa que la puede ayudar, yo no. Por eso le digo, tú bailas allá, y bailas en tu casa. Su performance está bueno pero que no se meta conmigo porque tampoco me gusta que me esté hincando. Ella va de alguna manera a molestarme, es mi tiempo de ensayo, yo no puedo interrumpir un momento tuyo, me estoy cambiando y ella entra de frente”, indicó la exbailarina de ‘Agua Bella’.

La participante catalogó de desatinado el comentario de Melissa Paredes, y no dudó en advertirle que no se meta con ella porque pueden ser amigas en el programa, pero ella no es de su “círculo cercano”, en alusión al comentario que hizo la exconductora de ‘América Hoy’ a Ethel Pozo.

“Totalmente desatinado y sí estoy molesta con ella, somos las mejores amigas, nos conocemos acá, pero no es de mi círculo cercano como para poder hablar otras cosas. Que se preocupe ella también porque pronto caerá en sentencia, ya estamos quedando pocos”, señaló.

Asimismo, se refirió nuevamente al tango que presentó Melissa Paredes, indicando que fue “horrible”. “Está bien que sea mes de octubre, pero sus pasos fueron de Halloween”, indicó sobre el baile que la joven hizo el pasado 29 de octubre.

Giuliana Rengifo tampoco se escapó de las críticas de Leysi, y no dudó en señalar que su festejo, coreografía presentada este sábado 5 de noviembre, no mereció un buen puntaje. Asimismo, aclaró que su performance fue mucho mejor y no se valoró.

“Definitivamente, estoy molesta que tenga mejor desempeño y le pongan ese puntaje a ella. Su festejo ha estado flojo, ni yo cuando tenía 3 años bailaba como ella”, concluyó.

Melissa Paredes responde a Leysi Suárez

Por su parte, Melissa Paredes asegura que solo se acercó a Leysi Suárez para decirle que no se duerma y ensaye más. Además, señaló que no entiende la actitud de su compañera.

“Yo no entiendo, yo entré de todo corazón para despabilarla y decirle te estás durmiendo, te estás quedando, y la otra me ataca. Yo entré en buena onda porque soy la única que se le dije las cosas en la cara porque los demás rajan. (...) Mi crítica fue constructiva”, remarcó Melissa Paredes, dejando en claro que no habló por envidia, solo quiso “arrearla” para que siga adelante.

Leysi Suárez y Melissa Paredes se enfrentaron durante los ensayos | El Gran Show / América TV

