Julio Zevallos desaprobó consejo de Melissa Paredes hacia Leysi Suárez: “No está al nivel”

Julio Zevallos, experto en baile y productor de TV, criticó a Melissa Paredes por darle consejos a Leysi Suárez. Como se recuerda, la pareja de Anthony Aranda interrumpió los ensayos de la bailarina de cumbia para pedirle que se “despabile” porque no se le notaba en la pista de baile.

Estas palabras no fueron bien tomadas por Leysi Suárez, quien de inmediato le pidió que se retire y señaló que es mejor se preocupe por su coreografía. Este intercambio de palabras fue captado por las cámaras de La Academia y se vio en la última edición de ‘El Gran Show’.

Este lunes 7 de noviembre, ‘América Hoy’ tuvo como invitada a Leysi Suárez, quien dejó ver su incomodidad al recordar ese episodio. Asimismo, aseguró que Melissa Paredes habla a sus espaldas.

Julio Zevallos hizo un alto para señalar que le había gustado su última performance y que no merecía haber quedado en sentencia. Después de esto, no dudó en opinar sobre la actitud de la actriz.

“Lo que yo tengo conocimiento, la directora de La Academia es Belén Estévez. No entiendo cómo la señora Melissa (Paredes) ingresa (al salón de ensayo). ¡Imposible! Yo en lugar de Leysi, la agarro del brazo y la saco, porque cuando uno tiene su hora de ensayo se respeta. Segundo, en el ensayo, tú te tienes que guardar las herramientas con las que tú vas a luchar. Ahora, eso de aconsejar y asesorar, no creo que ninguna este en condiciones”, indicó el coreógrafo profesional.

Zevallos señaló que diferente hubiera sido si una bailarina del Teatro Municipal se acerca a Leysi a aconsejarla. “Ahí sí, ¿pero que venga una persona a corregirme, a asesorarme, cuando ella no está en ese nivel? No hay forma”, resaltó.

Julio Zevallos critica a Melissa Paredes y defiende a Leysi Suárez.

Leysi Suárez estalla contra Melissa Paredes

En otro momento, Leysi Suárez aseguró que Melissa Paredes no solo se atrevió a corregirla, sino ue también está hablando mal de ella con el equipo y asitentes del programa.

“Primero le voy a decir a Melissa, yo no estoy en contra tuyo, pero tampoco quiero que me sigas, de verdad me molesta. Que se preocupe en su trabaja y en su chamba, que no se dedique a ver mis cosas. Ella está feliz porque caí en sentencia. Voy a llegar a La Academia y lo que tengo pensado se lo voy a decir, prefiero decírselo personalmente porque me está incomodando todas las cosas que está haciendo. Y no solo eso, hay cosas que ustedes no saben que ella ha estado hablando con las personas que nos maquilla, con la producción, con los asistentes. Eso no me hace bien, que quiere decirme algo que me lo diga a mi”, dijo bastante enojada.

Milene Vásquez, quien fue invitada al programa para que hable de la actuación, le recomendó que se enfoque en ella y no en sus compañeros. Leysi aseguró que sí lo hace, pero no puede ocultar su enojo ante lo que estaba viviendo. La cumbiambera señaló que su calzado apareció con la correa rota.

