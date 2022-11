Escolares quedan varados en aeropuerto de Tarapoto luego de la cancelación de su vuelo hacia Lima

Escolares quedan varados en el aeropuerto Tarapoto. Foto: Canal N

Un grupo de escolares de la institución de Los Niños de Jesús de Puente Piedra no pueden regresar a Lima tras la cancelación de su vuelo por la empresa Latam. Los adolescentes llegaron a la ciudad de Tarapoto por motivo de viaje de promoción el pasado 3 de noviembre, por lo cual su regreso estaba programado para el domingo en la noche.

“Nos han cancelado el vuelo, veníamos (a Tarapoto) de viaje de promoción. Llegamos el jueves y nuestro vuelo salía hoy (domingo) a las 8:00 p.m.”, manifestó una menor. Los 31 estudiantes piden regresar a sus casas a tiempo, debido a que deben cumplir con sus deberes académicos. Ante ello, Latam aún no les brinda ninguna solución.

Asimismo, los escolares informaron que se han quedado en la calle, porque hasta las 5:00 tenían hospedaje, pero después de la cancelación no saben dónde quedarse junto a algunos padres de familia que los acompañaron a uno de sus grandes paseos.

“Todos hemos estado felices y ayer nos han dado la noticia que nuestro vuelo ha sido cancelado. Eso nos ha generado una gran preocupación acá con todos los presentes y los papitos en Lima que están preocupados. No tenemos dónde pernoctar, no nos dan una solución. Todos son menores de edad, necesitamos que la empresa Latam nos solucione. Ayer nosotros queríamos hacer un check in y prácticamente nos vemos con esta sorpresa. Queremos que nos reprogramen para el día de mañana u hoy, pero no nos dan solución”, declaró el responsable del viaje a Canal N.

Familiares piden respuesta de Latam

Por su parte, la directora de este colegio, Elvira Delgado Barranza, indicó que espera una solución de Latam dado que los menores cuentan con permisos notariales. Asimismo, precisó que en la mañana hubo vuelos.

“Estamos preocupados porque los chicos son menores de edad. Vienen con permiso notarial que se termina el día de hoy. Encima Latam no nos da solución, dónde vamos a pernoctar, los chicos no tienen dinero. (…) Queremos que nos atiendan. En el counter no hay nadie”, manifestó.

Comunicado de Latam

Ante ello, la empresa de aerolínea se pronunció sobre el hecho e indicó que solo se ha cancelado el vuelo que opera fuera del horario denominado ‘hora luz’ por las “fallas en las luces de emergencia de pista” que se ha presentado.

“Los pasajeros con vuelos afectados vienen siendo notificados de forma proactiva para que puedan acceder a través de nuestros canales oficiales a cambios y/o devoluciones sin ningún tipo de carro adicional ni penalidad establecidos en la sección ‘Mis viajes’ de latamairines.com y a través de nuestro Contact Center”, se lee en la misiva.

Comunicado de Latam

Asimismo, pidieron a Corporación Peruana de Aeropuertos y Aviación Comercial Sociedad Anónima (CORPAC) brindar una solución inmediata. En este sentido, estarán atentos para informar ante cualquier cambio.

SEGUIR LEYENDO