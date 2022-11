“High: Confesiones de una mula en Ibiza”, la historia de las británicas detenidas en Perú

La historia de las británicas llegan a Netflix

Michaella McCollum y Melissa Reid nunca pensaron que el 6 de agosto del 2013 su vida cambiaría por completo. Las también conocidas como las ‘Peru Two’ fueron detenidas en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez por poseer 11 kilogramos de cocaína en su maleta. Una historia de impacto sobre el mundo ilícito del tráfico de drogas que se llegó a realizar un documental y, esta vez, será transmitido por Netflix.

Tras la intervención de las británicas, la prensa internacional despertó un gran interés por su situación y su condena. Es así como “High: Confesiones de una mula en Ibiza” será difundida a nivel mundial por la plataforma de pago, la cual fue producida por BBC Three.

Giro de sus vidas

Cuando las jóvenes fueron descubiertas tenían apenas 19 años. Los 11 kilos de droga estaban valorizados en dos millones de dólares. Ellas se dirigían a Madrid (España), pero las autoridades hallaron la sustancia de clase A, siendo detenidas. En un principio, mencionaron que habrían sido secuestradas y obligadas a transportar las drogas desde Perú, pero luego confesaron su culpabilidad.

Michaella McCollum fue detenida Foto: AFP

McCollum es de Irlanda del Norte y Reid de Escocia. El consumo de drogas las juntó más de lo que ellas pensaron. Ante ello, fueron contactadas para ser “mulas” con un pago alrededor de 5 mil dólares, motivo por el cual no quisieron desaprovechar y aceptaron realizar este tipo de trabajo ilegal.

Michaella McCollum cuenta que viajaba drogada y siempre lo veía como una aventura. Sin embargo, cuando despertaba se cuestionaba qué estaba haciendo en territorio peruano, donde fue descubierta y detenida. Sus pocos 19 años vividos la llevaron a tomar decisiones que cambiarían su vida.

Luego de varios meses, ya con 20 años, el 17 de diciembre de 2013, la justicia peruana decidió otorgarles seis años y ocho meses de prisión efectiva. Situación que complicó más, dado que impidió regresar con su familia, dándose cuenta lo difícil que estaba sola en un país desconocido. El panorama la obligó a aprender a defenderse.

Michaella McCollum y Melissa Reid. Foto: Getty images

La joven irlandesa no olvida un detalle: su moño, este peinado alto recogido era lo que llamaba más la atención de la prensa y por la cual era diferenciada. “Era muy ingenua cuando tenía 19 años. No pensé que me pudiera pasar nada malo. Nunca cuestioné las cosas. Simplemente creía todo y confiaba en las personas con demasiada facilidad”, declaró en el documental.

Mientras tanto, Melissa Reid reconoció que sabía lo que estaba realizando al momento de transportar droga desde otro país. Sin embargo, tres años más tarde fueron liberadas y regresaron a su país.

Fuera de las rejas.

El 31 de marzo de 2016, Michaella McCollum recuperó su libertad bajo la promesa de libertad condicional. En este sentido, las autoridades le pedían que se quede en el Perú por seis años, pero luego le solicitaron abandonar el país, donde se quedó hasta agosto para regresar a Dublín. Reid salió en libertad en junio del mismo año.

Michaella McCollum Foto: Netflix/Instagram

Su vida de ambas también cambió fuera de las rejas. La popularidad de Michaella fue más que aprovechada, se ha convertido en una figura en las redes con alrededor de 92 mil seguidores. Caso contrario a lo de Melissa, ella mantiene un perfil bajo desde que salió en libertad. Tuvieron una nueva oportunidad de vida.

Por otro lado, el documental que ya se encuentra disponible desde la última semana de octubre, revela en primera persona la historia de Michaella McCollum, quien contó cómo y qué pasó en el momento en que fue detenida.

