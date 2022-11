Empresa de familiares de congresista fujimorista Tania Ramírez logró 13 órdenes de servicio con el Estado

Parlamentaria fujimorista Tania Ramírez. Foto: Congreso

La congresista Tania Ramírez (Fuerza Popular) es una de las más furibundas tuiteras que cuestiona cada acto de corrupción del gobierno de Pedro Castillo y los beneficios que sacan sus aliados. Sin embargo, Infobae encontró un detalle particular sobre ella: una empresa de sus familiares ha logrado 13 órdenes de servicio con el Estado.

En su declaración jurada, la legisladora fujimorista indica que su padre y madre, José Ramírez García y Doris García Hernández, están a cargo de la empresa Corporación Jesucristo Cautivo SRL, cuyo inicio de actividades comenzó el 1 de enero de 2013 y tienen como domicilio fiscal Jirón Santa Rosa Nro. C5 en el distrito de San Ignacio (Cajamarca).

Según el portal del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), la empresa de la familia de la congresista Ramírez obtuvo su primer contrato con el Gobierno Regional de Cajamarca el 3 de septiembre del año pasado. Se indica que fue por la adquisición de material para la instalación y reparación de un sistema de desagüe para el garaje, servicios higiénicos y oficinas de la UGEL San Ignacio por un monto de S/ 1 966.

Padre de Tania Ramírez es gerente general de Corporación Jesucristo Cautivo SRL.

Ordenes de servicio que logró la empresa del padre de la congresista Ramírez.

Lo particular en este caso es que la empresa de los padres de Tania Ramírez suscribió otros tres contratos más para proveer de materiales para el mantenimiento de los servicios higiénicos, extensiones de cables eléctricos para las oficinas y sacos para armados de kits de limpieza de la UGEL San Ignacio de Cajamarca. En total, con esta entidad facturaron S/ 4 488.

Luego, Corporación Jesucristo Cautivo SRL suscribió nueve contratos por S/ 11 553 con la Empresa Prestadora de Servicios de Saneamiento Marañón (EPS Marañón S.A.) que está bajo la administración del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento (OTASS). Esta entidad está adscrita al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

Hay que recordar que la Ley 26771 se indica que los funcionarios, directivos, servidores públicos y personal de confianza del sector público están prohibidos de contratar o inducir a la contratación de parientes suyos hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, matrimonio, unión de hecho, convivencia o con el vínculo de ser progenitores de sus hijos.

Peleas con su padre

Como se recuerda, Tania Ramírez fue denunciada por su colega Darwin Espinoza (Acción Popular) ante la Comisión de Ética Parlamentaria por presuntamente haber intentado entrar al domicilio de su padre de manera violenta.

La acusación recoge lo señala en el programa “24 horas mediodía”, la misma que habría indicado que la legisladora “había intentado ingresar a combazos al inmueble de su padre, hecho ocurrido durante la semana de representación, llamando la atención de los vecinos quienes sorprendidos grabaron el hecho haciéndolo público. El padre de la congresista hace responsable de lo que le pase a su hija y esposa”, se lee en el documento.

El representante de Acción Popular informó que se ha corroborado el hecho a través de dos constancias policiales que señalan que el altercado habría ocurrido durante la semana de representación. Los documentos estarían registrados en la Comisaría de San Ignacio y “en dichas constataciones se encuentra involucrada la congresista Tania Ramírez por hechos de alteración del orden público, violencia y afectación a la propiedad”.

Congresista Tania Ramírez comenta sobre el caso por el que se le investiga en la Comisión de Ética. (Canal N)

Tras registrarse este hecho, la representante de Fuerza Popular negó estos hechos e intentó minimizarlos asegurando que se trata de “un tema familiar e íntimo”. “No ha sucedido de la forma en que se menciona. Yo nunca he ingresado a la fuerza contra la voluntad de alguien de mi familia y existe una acta policial. Yo he sido quien ha llamado a la comisaría para que acudan y de ahí se hizo un acta de las personas que habían ingresado a uno de los inmuebles de mis padres. Ojo, mi padre nunca estuvo ahí”, dijo en Canal N.

Jaime Chincha, quien entrevistaba a Ramírez, le comentó que el informe policial que ella menciona la involucra “en hechos de alteración al orden público, violencia y afectación a la propiedad”. Al respecto, la legisladora negó que esos cargos existan.

“No, no existe eso y el señor tendrá que demostrar todo lo que ha dicho. Yo nunca he sido denunciada por ello y ningún vecino me ha grabado para empezar, quien me grabó fue un familiar, y bueno eso es un tema íntimo, familiar, pero en ningún momento he fastidiado a algún vecino”, indicó.

