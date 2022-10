Ministerio de Cultura responde a Tania Ramírez tras proponer eliminación de la cartera

Tania Ramírez propuso la absorción del Ministerio de Cultura por el Ministerio de Educación.

La congresista fujimorista, Tania Ramírez, ha sido muy crítica con el trabajo del Ministerio de Cultura a través de su cuenta de Twitter y recientemente informó que presentará un proyecto de ley que propone la absorción de dicha cartera por el Ministerio de Educación. Al respecto, el Mincul difundió un comunicado en el que rechazan lo dicho por la parlamentaria durante la sesión de la Comisión de Presupuesto del Congreso.

El Ministerio de Cultura señaló que la medida propuesta por Tania Ramírez dejaría “sin la atención que merecen los miles de peruanos y peruanas que viven de la cultura”. Esto en relación a los artistas que trabajan de la mano con la institución que ya lleva 12 años de creación. Cabe recordar que durante el gobierno de Alan García dejó de llamarse Instituto Nacional de Cultura para integrar el gabinete ministerial.

El comunicado señala que su creación responde a la “necesidad de velar por nuestro Patrimonio Cultural de la Nación, las industrias culturales, las artes, los pueblos indígenas u originarios y el pueblo afroperuano para quienes desarrollamos una serie de proyectos que tienden a su preservación, protección y salvaguarda”. Es así que el Mincul sigue una línea de trabajo en función a una agenda para el 2030.

Para esto sirve el @MinCulturaPe, en esto se despilfarra más de S/. 500 millones, para publicar comunicados ridículos y victimizarse. Mediocres, las ideas se combaten con ideas, resultados y cifras. El inútil y mediocre se victimiza, busca la lástima. ¿En 15 meses que han hecho? pic.twitter.com/MmfPlrxLvh — Tania Estefany Ramírez García (@Taniaramirezga2) October 19, 2022

A través de Twitter, Ramírez indicó que el ministerio ha servido como una “caja chica” de figuras como Martín Vizcarra y el presidente Pedro Castillo. “En el Ministerio de Cultura dicen que se pretende dejar a peruanos sin cultura, como si la cultura fuese un tangible. En nombre de la cultura no se puede despilfarrar dinero de contribuyentes”, escribió desde sus redes sociales.

La frase fue rechazada por la cartera y agregó que el denunciar que están actuando a favor del Patrimonio es una mentira “cuando todo el esfuerzo que estamos desplegando es para preservar nuestro legado en distinto puntos del país, entre ellos Machu Pichu y Kuelap”. Asimismo recordaron que el suyo fue uno de los sectores más afectados durante la pandemia de la covid-19, la misma que lucha por reactivarse económicamente.

¿Quién es Tania Ramírez?

La congresista integrante de la bancada de Fuerza Popular ha sido protagonista de diversos cuestionamientos y escándalos. Entre los más resaltantes se encuentra el haber utilizado las instalaciones del Congreso para realizar una grabación de Tik Tok. La parlamentaria negó que el suyo sea un acto incorrecto y a pesar de las críticas señaló que estaría dispuesta a seguir publicando en esta aplicación desde el Palacio Legislativo.

Tania Ramírez reconoce que se dedica a la venta de productos a la par con su labor en el Congreso. VIDEO: Canal N

Asimismo, previo a su periodo como congresista fue señalada por haber robado en un supermercado en el 2015. “Hace siete años, el 5 de marzo del 2015, Ramírez fue detenida en Jesús María tras hurtar varios productos en el supermercado Metro, en el cruce de las avenidas Gregorio Escobedo y Pershing”, informó el semanario Hildebrandt en sus trece. Ahí se notificó que fue intervenida por la Policía.

Ramírez ha reconocido que vende productos cosméticos durante los almuerzos con los congresistas para generar “otros ingresos”. “La cartera, la olla y la mochila que se menciona en mi Tik Tok son premios que yo me he ganado producto de unas ventas que me he realizado de productos de maquillaje (...) Yo vendo Oriflan, una línea cosmética”, dijo en una entrevista en Canal N.

El escándalo más reciente involucra a la familia de la congresista. Su padre la señaló de haber ingresado a su domicilio haciendo uso de una comba. Este resaltó el uso de la violencia por parte de su hija cuando esta se encontraba en semana de representación. Ramírez ha salido a intentar aclarar la situación cuestionando las declaraciones de su progenitor.

