Congresista Tania Ramírez fue denunciada ante Comisión de Ética por presunta violencia contra su padre

Tania Ramírez fue denunciada ante la Comisión de Ética.

La representante del fujimorismo, Tania Ramírez, ha sido denunciada ante la Comisión de Ética por presuntamente haber intentado entrar al domicilio de su padre de manera violenta. El hecho ha sido reportado ante las autoridades parlamentarias por el congresista de Acción Popular, Darwin Espinoza, quien además ha solicitado un proceso disciplinario contra su colega. Este señala que se ha cometido una falta ética.

La denuncia recoge lo señala en el programa “24 horas mediodía”, la misma que habría indicado que Tania Ramírez “había intentado ingresar a combazos al inmueble de su padre, hecho ocurrido durante la semana de representación, llamando la atención de los vecinos quienes sorprendidos grabaron el hecho haciéndolo público. El padre de la congresista hace responsable de lo que le pase a su hija y esposa”, se lee en el documento.

El representante de Acción Popular indica que se ha corroborado el hecho a través de dos constancias policiales que señalan que el altercado habría ocurrido durante la semana de representación. Los documentos estarían registrados en la Comisaría de San Ignacio y “en dichas constataciones se encuentra involucrada la congresista Tania Ramírez por hechos de alteración del orden público, violencia y afectación a la propiedad”.

Darwin Espinoza indica que además de la alteración registrada, “se arriesgó la vida de su propia familia al querer entrar a combazos a la vivienda de su padre”. Se espera que durante los próximos días la Comisión de Ética indique cómo se procederá para atender la denuncia presentada por el representante de Acción Popular.

Se defiende

En octubre del 2021 se dio cuenta del intento de Tania Ramírez de ingresar al hogar de su padre de manera abrupta. Está intentó justificar sus actitudes señalando que se trata de un problema privado ocurrido cuando no se encontraba ejerciendo sus funciones. “Si mi padre ha mencionado que él es el dueño, pues mi madre tiene sus documentos en mano donde dicen que es la propietaria de este inmueble”, detalló.

Por su parte, José Ramírez, padre de la congresista, se mostró preocupado por la actitud de su hija, e incluso la señaló a ella y a su exesposa como responsables si “pasa algo contra su vida”. “Pienso que mi hija está mal asesorada o ¿qué intención tendrá? (…). Yo no puedo descifrar, pero sí les digo a ustedes -la prensa- que me siento una víctima de que mi propia hija sea la peor enemiga de mi vida, o sea, la destrucción total -de mi vida- moralmente, económicamente, psicológicamente”.

La congresista Tania Ramírez fue acusada de haber copiado parte de su tesis

El inmueble en cuestión habría pasado a posesión del padre luego de que los progenitores de la congresista decidieran divorciarse. Ramírez padre no descartó tomar acciones legales contra su hija por intentar ingresar a la fuerza a una vivienda que no le pertenece. José Ramírez consideró que las verdaderas intenciones de la congresista es apoderarse del hotel que funciona en dicha casa.

Cuestionada congresista

Tania Ramírez ha sido blanco de críticas desde que ingresó al Congreso de la República. Además de haber grabado videos de Tik Tok en las instalaciones del Parlamento, esta fue señalada por presuntamente haber plagiado trabajos académicos. Se trata de sus tesis para obtener la licenciatura y maestría en la Universidad César Vallejo, institución en la que el presidente Pedro Castillo también obtuvo su grado de magíster.

En el 2018, la hoy congresista fujimorista presentó su tesis de licenciatura al mismo tiempo que Joel Valle. Ambos estudios fueron realizados en Chiclayo y los dos presentan similitudes en los principios éticos, conclusiones e incluso errores ortográficos. Por su parte, Ramírez prefirió culpar a la UCV por lo sucedido y aseguró que ella había presentado primero la investigación.

Sobre las acusaciones de un supuesto plagio en el trabajo presentado, Tania Ramírez señaló que no podía asegurar que dicha infracción haya sido cometida pues no ha tenido oportunidad de revisar el documento en cuestión. “Yo que culpa tengo que después de mi tesis hayan 20, 30 o una o las que haya parecidas a la mía. Mi tesis la he presentado y la he sustentado primero yo”, dijo a los medios de comunicación.

