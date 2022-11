Laura Borlini lloró al contar que vivió una difícil situación personal: “Fue una experiencia complicada”

Laura Borlini se quiebra al recordar pasajes de su vida en entrevista con la psicóloga Lizbeth Cueva. (YouTube)

Laura Borlini estuvo como invitada al canal de YouTube ‘Todos sanamos’ de la psicóloga Lizbeth Cueva, quien ha ganado popularidad en la farándula peruana por ser la psicoterapeuta del programa ‘América Hoy’. Durante la conversación, la actriz no pudo aguantar las lágrimas al revelar que se encontraba viviendo una situación que la tenía muy triste.

Ambas estaban conversando sobre el tema ‘¿Cómo detectar relaciones insanas?’ y de un momento a otro, la comunicadora se quebró. Todo comenzó cuando la presentadora y también psicóloga argentina confesó que al iniciar una relación sentimental no piensa en lo que no le permitiría a su pareja, sino en lo que a ella le gustaría como sus cualidades, valores, entre otros.

Asimismo, señaló que la indiferencia que pueda haber en una pelea o discusión con su pareja, la lastima. “No puedo tolerar porque me lastima mucho es que no me hablen, la indiferencia y el silencio es algo que me mata. Es algo que me lastima, representa que no me quiere porque yo no dejaría de hablarle por más molesta que esté a una persona que quiero”, dijo el último miércoles 02 de noviembre.

Al escuchar sus palabras, Lizbeth Cueva indicó que podría tratarse de una experiencia de rechazo que pudo vivir cuando era más joven y que quedó marcado en su memoria. En ese momento, Laura Borlini aseguró que lo que no permitiría es que un hombre la lastime y rompió en llanto al hablar acerca del difícil momento que estuvo viviendo hace unos días.

“Perdón, es que justamente hoy vengo de un día en particular que me ha pasado algo, que me tiene sensible, pero normalmente no estoy así. Soy una persona bastante alegre, positiva, eso es lo que he aprendido”, expresó Borlini secándose las lágrimas que ya corrían por su mejilla.

“Soy bien sensible. Me he hecho muy fuerte con los años, pero justo hoy he venido en el día clave. He pasado por una experiencia complicada y me tiene sensible, pero lo voy a superar. Todo se puede superar”, agregó con optimismo. “Siempre que me pasa algo triste, pienso que lo voy a superar y lo hago. En algunas situaciones lo supero más rápido que otras, pero todo es un proceso y necesita tiempo”, sentenció.

