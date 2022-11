Paolo Guerrero es baja por séptima vez en Avaí FC y podría descender en el Brasileirao

Paolo Guerrero no fue convocado y se pierde el séptimo partido de forma consecutiva con Avaí FC en la Serie A de Brasil debido a una lesión a la rodilla.

El ‘león de la isla’ anunció la lista de jugadores disponibles para el choque ante Santos y confirmó la dolencia del delantero peruano a través de una información publicada en redes sociales.

Guerrero se suma a los lesionados Bruno Cortez, Matheus Bressan y William Pottker, que no estarán a las órdenes del técnico brasileño Fabrício Bento para el partido por la fecha 36 que se jugará en el estadio Arena Barueri de Sao Paulo.

El ariete incaico regresó al fútbol luego de una prolongada recuperación que le tomó aproximadamente nueve meses y logró continuar su carrera en el Avaí FC. El debut fue el 31 de julio ante América Mineiro por fecha 21 de la Serie A de Brasil.

Ahora, Guerrero no podrá colaborar con su equipo, que busca una hazaña para lograr mantenerse en la Primera División, Brasileirao. Avaí FC necesita ganar todos sus partidos y que Cuiabá pierde los tres restantes, es decir no sumar ni un solo puntos, para intentar salvarse de la baja.

Por el contrario, si Avaí FC no le gana a Santos habrá descendido sin importar el resultado de Ciuabá en la presente jornada del Brasileirao 2022 a falta de dos jornadas y acompañará a Juventude en la Serie B del 2023. El ‘peixe’ tiene la necesidad de ganar para mantenerse en zona de clasificación a la Copa Sudamericana del 2023 ya que tiene a los clubes Bragantino y Goiás como rivales directo por un cupo internacional.

A la posibilidad del descenso y su prolongada ausencia por lesión en el equipo, Paolo Guerrero no ha podido convertir un gol en el campeonato brasileño.

Paolo Guerrero participó en diez partidos consecutivos de Avaí FC, cuatro como titular y seis ingresando desde el banco de suplentes. Hasta el momento se perdió siete encuentros de 17 disputados y ha sumado 427 minutos. El último duelo que disputó fue el pasado 1 de octubre ante Atlético Goianiense.

Tabla del Brasileirao

Tabla de posiciones del Brasileirao 2022

El futuro incierto

A Paolo Guerrero todavía podría tener minutos en la temporada 2022, si logra recuperarse para los duelos ante Ceará en la penúltima jornada y contra su exequipo Flamengo, en la última fecha.

Sin embargo, si no supera su lesión el futuro es incierto de para Guerrero. Medios de Brasil aseguraron que no continuará en Avaí FC e inclusive se considera que la sequía goleadora y su desempeño no han cubierto las expectativas tras su multitudinaria presentación.

Dependerá del parte médico en los próximos días y el pronóstico de la recuperación de su forma física, para encarar la temporada 2023 en un nuevo club para el delantero de 38 años.

Próximos partidos de Avaí FC

Brasileirao fecha 36: Santos vs Avaí FC (5 de noviembre)

Brasileirao fecha 37: Avaí FC vs Ceará (9 de noviembre)

Brasileirao fecha 38: Flamengo vs Avaí FC (13 de noviembre)

