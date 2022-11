Christofer Gonzáles explicó por qué prefiere a Sporting Cristal sobre Universitario: “Uno se vuelve a enamorar”

Christofer Gonzáles aclaró sus preferencias respecto a los clubes en los que jugó, Sporting Cristal o Universitario de Deportes, luego de sus declaraciones que provocaron diferentes reacciones al expresar su deseo por un triunfo ‘celeste’ en los Play Offs de la Liga 1.

El jugador de Al Adalah de la Primera División de Arabia Saudita fue consultado sobre los clubes peruanos en los que jugó y fue agradecido con la ‘crema’, club en el que debutó, pero también explicó su sentimiento por la ‘celeste’.

“En relación a los clubes, he pasado por varios. Si bien es cierto hice mi debut en Universitario y estoy agradecido, es el club en el que debuté. Después uno va buscando caminos, uno va buscando horizontes y también en la vida uno se vuelve a enamorar”, explicó ‘Canchita’ en conferencia de prensa.

Luego, agregó que tiene Cristal marcó su carrera profesional y personal. “En ese sentido, para mí, en Sporting Cristal tengo un cariño muy grande, que queda guardado en la mente y en el corazón y es el club en el que me dieron la oportunidad de volver a un club grande, apostó por mí. Sporting Cristal es un club que tengo presente en la mente y el corazón, que me marcó muchísimo, pero te vuelvo a repetir, muy agradecido con Universitario con quien debuté, que me abrió las puertas”.

Sobre el particular, cerró su explicación al manifestar que Sporting Cristal tiene la prioridad en caso se decida regresar al fútbol peruano luego de jugar en el exterior. “Si en algún momento pudiera regresar al Perú, Sporting Cristal es el club que tendría presente primeramente”.

Christofer Gonzáles participó en el tercer día de entrenamientos de la selección peruana

Presente en la selección peruana

Christofer Gonzáles participa en los entrenamientos de la selección peruana en el microciclo de trabajos con miras a los partidos amistosos ante Paraguay y Bolivia.

“Venir de afuera te ayuda muchísimo como jugador. Estamos bien, mentalizados en estos partidos que van a ser muy importantes para nosotros. Estamos trabajando bien y de la mejor manera. Eso nos ayuda para llegar bien a los amistosos”, dijo ‘Canchita’ en el tercer día de trabajo del microciclo en la Videna.

Gonzáles se refirió al trabajo del técnico de la ‘blanquirroja’, Juan Reynoso, y destacó la intensidad. “Los partidos que hemos jugado en la era Reynoso han sido muy buenos. Los entrenamientos han sido para tener una identidad de juego, que es lo que quiere Juan para nosotros y se ha visto reflejado en el campo de juego en estos partidos. Juan tiene una característica distinta y en ese sentido hemos recibido el mensaje de la mejor manera. Los trabajos son intensos y nos ayuda para a desarrollarnos de la mejor manera”.

Además, reveló que el DT de la selección ha conversado sobre su propuesta de juego y lo que demanda de los jugadores de cara a las Eliminatorias del Mundial 2026.

“Hemos tenido una conversación en grupo para saber qué es lo quiere en realidad referente a las posiciones del jugador y el mensaje a quedado claro para cada uno de los jugadores. Tenemos en claro lo que él quiere para nosotros”, concluyó.

La selección peruana enfrentará a Paraguay el próximo 16 de noviembre en el Estadio Nacional. Luego, el sábado 19 jugará ante Bolivia en Santa Cruz. Juan Reynoso dará la lista definitiva de convocados para los amistosos internacionales luego de la final de los Play Offs de la Liga 1 que se disputa el sábado 12.

