Hinchas de Alianza Lima agotaron entradas en tiempo récord para la final de Liga 1 en Matute

Hinchas de Alianza Lima agotaron entradas para la final de Liga 1 en el estadio Alejandro Villanueva.

Los hinchas de Alianza Lima lo volvieron a hacer. El pueblo ‘íntimo’ agotó en tiempo récord todas las entradas para la final de los ‘Play Offs’ de Liga 1 que se disputará en el estadio Alejandro Villanueva.

El club ‘blanquiazul’ anunció el miércoles 2 noviembre el precio y los horarios de venta de los boletos para el partido decisivo. Los valores iban desde los 59.90 soles (tribuna popular) hasta 319.90 soles (palco marcadores 247). Preferencial se iniciaba a las 11:30 horas y general a las 18:00 horas de hoy.

No obstante, ni se abrió la venta para todo el público y los boletos volaron. Así lo confirmó la institución ‘victoriana’ a través de Twitter. “Como cada fecha en casa o fuera de ella, la fiesta la armamos nosotros”, escribió a las 17:00 horas.

Los fanáticos de Alianza Lima solo necesitaron un poco más de cinco horas para agotar todas las tribunas de Matute. Esto causó sorpresa en los demás simpatizantes, quienes se encontraban esperando la venta general y no dudaron en mostrar su molestia por redes sociales.

Entradas agotados para la final en Matute.

‘Tito’ Ordoñez, delegado del club ‘blanquiazul’, se pronunció por medio de su cuenta de Twitter para realzar el récord de los hinchas. “Esto es Alianza. No se sabe fecha, no se sabe día, no se sabe hora, no se sabe rival, sólo se sabe que juega Alianza y allí hay que estar alentando con el corazón. Locura total por demanda de entradas. Arriba Alianza toda la vida”.

Final de Liga 1

Como señaló Ordoñez, aún no se sabe la fecha en la que se jugará el partido en Matute, pues Alianza Lima se encuentra a la espera de su rival, el cual saldrá en el enfrentamiento entre Melgar y Sporting Cristal.

Ya se disputó la primera semifinal de los ‘Play Offs’ de Liga 1 y el ‘dominó' se quedó con la victoria con un doblete de Luis Iberico en el estadio Monumental. Ahora, los ‘celestes’ deberán revertir la llave en el Nacional este domingo 6 de noviembre a las 15:00 horas.

Con doblete de Luis Iberico, los arequipeños se llevaron la primera semifinal ante los 'celestes' por Liga 1. (Video: GOLPERU).

Si el club ‘rojinegro’ consigue el boleto a la final del campeonato peruano, Alianza Lima tendrá la oportunidad de elegir cerrar la definición en Matute, por lo que el primer encuentro se llevará a cabo en el Monumental de la UNSA. ¿Por qué? ‘Chicho’ Salas y compañía quedaron mejores posicionados en el Acumulado.

Las fechas para los compromisos ida y vuelta están programados para el miércoles 9 y sábado 12 de noviembre. Estadios y horarios por confirmar. Eso sí, Sporting Cristal no podrá utilizar el Nacional por conciertos, en caso de que supere al ‘león del sur’.

Preparación de Alianza Lima

El equipo de Guillermo Salas tuvo días de descanso tras ganar el Torneo Clausura y clasificar a la final y luego retomó los entrenamientos con la mira en los decisivos partidos que podrían terminar en el bicampeonato.

No obstante, hay un ambiente de preocupación en la interna de Alianza. El delantero Hernán Barcos, figura y goleador en este 2022, sufrió un golpe en la espalda y hoy, recién, se incorporó a los trabajos. Además, no pudo entrenar a la par de sus compañeros.

El ‘Pirata’ podría sumarse a la baja de Arley Rodríguez, el cual recibió su tercera tarjeta amarilla contra ADT y quedó suspendido para la final ida.

