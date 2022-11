Kike Suero anuncia que se retirará de los escenarios por su tranquilidad

Kike Suero anuncia su retiro de los escenarios.

Kike Suero sorprendió a propios y extraños al anunciar su retiro de los escenarios luego de varias décadas haciendo reír a su público. El actor cómico aseguró que esta fue una decisión personal y que la conversó con su familia, pues prioriza su tranquilidad.

Frente a ello, Kike Suero comentó que ha sido una decisión muy complicado y dolorosa, pues casi toda su vida se ha dedicado al arte de la risa. Aseguró que lo hace por su familia y él, pues lo que quiere es estar completamente tranquilo.

“Me retiro de los escenarios, es una decisión bastante dolorosa para mí porque el arte es mi vida, es lo único que sé hacer, no sé hacer otra cosa más que no sea estar en el escenario con la gente. Estoy bastante triste, fue una decisión que la tomé yo, pero antes lo conversé con mi esposa y mis hijos. Estoy anteponiendo la tranquilidad emocional de mi familia y la mía también”, comentó en conversación con Trome.

Pese a que se aleja de los escenarios, aseguró que continuará trabajando pero en un rubro completamente distinto. Kike comentó que tiene otras ofertas de trabajo que no tienen nada que ver con la comicidad, pero pronto se conocerán más detalles de su nuevo emprendimiento.

Kike Suero fue denunciado 26 veces por su expareja, Geraldine Quezada.

“Se me han abierto otras posibilidades de trabajo, pero que no tiene nada que ver con lo mío. Está relacionado con el comercio, es un nuevo emprendimiento y me han dado un puesto de trabajo muy interesante”, agregó el artista.

Kike Suero cancela viaje con Vicky Torero

Tras anunciar su retiro de los show, Kike Suero fue consultado por su viaje con su esposa Vicky Torero. Como se recuerda, el artista fue puesto en evidencia cuando él junto a la madre de su hijo se presentaron en el programa de Magaly Medina dónde mostraron unas imágenes del cómico abrazando y besando a otra mujer.

Luego de esto, Vicky Torero pensaba separarse de su pareja, pero, Suero anunció que habían decidido darse una segunda oportunidad y para volver a empezar harían un viaje a Europa. Sin embargo, este paseo quedará suspendido debido a la decisión del artista.

“Estaba planeado viajar en quincena de este mes, pero conversé con Vicky y le dije que lo teníamos que dejar en ‘stand by’. Yo necesito asimilar la decisión que tomé para luego poder disfrutar del viaje”, finalizó Kike Suero.

