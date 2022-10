Kike Suero culpa a Magaly Medina por pelea con su esposa y ella arremete: “Es el más sínico de todos”

Kike Suero culpa a Magaly Medina por pelea con su esposa. (ATV)

Kike Suero se encuentra en el ojo de la tormenta luego de que en el programa ‘Magaly TV La Firme’ se difundiera un video del cómico de julio de este año, en el que aparece en la ciudad de Tacna agarrando de la cintura y besando a una misteriosa señorita a las afueras de un hotel. Las imágenes se publicaron, mientras que su esposa se encontraba con él en el set de ATV y no dudó en encararlo en vivo, terminando por retirarse del estudio muy enojada.

Las cámaras del espacio televisivo siguieron a Vicky Torero mientras salía furiosa del canal, pero no quiso responder a las preguntas de la reportera, quien la siguió hasta el camerino y el estacionamiento. “No estoy para estupideces. Es mi problema (lo que haré con Kike) y de nadie más. Puedes dejar de grabarme, por favor”, fueron las únicas palabras de la modelo.

Asimismo, abordaron a Kike Suero y continúo negando haber sido infiel a la madre de su hijo. “Mucha gente se me acerca y abraza. A mí me están besando y seguramente la chica estaba mareada, no sé quién es ella”, dijo el humorista, para luego culpar a Magaly Medina de la pelea con su esposa señalando que su eufórica reacción se debió a los comentarios que lanzaba la periodista durante su presencia en el programa.

Esto no pasó desapercibido por la popular ‘Urraca’, quien lo tildó de ‘cínico’ por insistir que no había cometido infidelidad. Incluso, contó que la persona que le envió el material audiovisual no llegó a grabar más tiempo porque no le interesó, por lo que no se sabe si Kike Suero logra entrar al hotel con la misteriosa mujer.

“Yo lo felicito a Kike Suero porque es un buen actor. Es el hombre más sínico de los tantos sínicos que yo he visto aparecer en mi pantalla, que lo niegan hasta Fiscalía. Saliste con ella, chapaste con ella, era tu snack y hasta Fiscalía ‘no la conozco’, que descarado (...) Si tú no quieres nada con ninguna mujer, no dejas que te abrace, no le correspondes el beso. Él ni cuenta se da de la grabación, estaba esperando que le abran la puerta del hotel y el serenazgo solo los mira”, dijo la periodista burlándose de las palabras del cómico.

Finalmente, reveló que producto de la cachetada que le dio Vicky Torero al padre de su hijo, uno de los micrófonos terminó por romperse. Lejos de molestarse, lo tomó como consecuencia del trabajo. “Ella le jala las orejas, lo jalonea y nos rompió el micro, porque a la hora de la bofetada, voló la mitad del micrófono, lo rompió y son caro, pero son gajes del oficio”.

Magaly Medina arremete contra Kike Suero por negar infidelidad a su esposo, pese a imágenes que demuestran lo contrario. (ATV)

