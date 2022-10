Kike Suero se reconcilió con su pareja Vicky Torero y la llevará de viaje a Europa

Kike Suero se reconcilió con su pareja tras ampay. (Difusión)

Lo perdonaron. Tras haber protagonizado un escándalo en el set de ‘Magaly Tv: La firme’, donde lo expusieron al lado de una mujer que no era su pareja, Kike Suero salió al frente para reiterar que no le fue infiel a la mamá de su último hijo como lo quiso demostrar Magaly Medina.

Recordemos que la presunta infidelidad del actor cómico fue mostrada frente a su pareja, quien al ver las imágenes no dudó en agredirlo y salir bastante molesta del programa de la ‘Urraca’.

Sin embargo, en una entrevista con Trome, Kike Suero contó que logró amistarse con Vicky Torero. “Ya conversé con Vicky, está más tranquila, es obvio que se molestó por las imágenes y le expliqué cómo fueron las cosas. Ella es una mujer madura y sabe que no fui infiel”, señaló.

Asimismo, el humorista reafirmó su posición indicando que nunca le fue infiel a su actual pareja, señalando que así como las mujeres se le acercan para pedirle fotos, también hay hombres que quieren estar cerca a él.

“Mantendré mi distancia con la gente que se me quiera acercar, pero no solo pasa con las mujeres, sino también con los hombres. Nunca le he sido infiel a Vicky, hay gente que confunde las cosas”, añadió.

De otro lado, Kike Suero contó que dentro de poco tendrá un viaje a Europa al lado de su pareja. “Estaré 20 días por allá, quiero llevarla a lugares bonitos, tal como Venecia, Paris, Roma, entre otros sitios más”, dijo.

Esposa de Kike Suero se entera en vivo que el cómico le fue infiel y le lanza una cachetada | Magaly TV: La Firme

Evalúa demandar a Magaly Medina

Kike Suero también se encuentra evaluando la posibilidad de iniciar una demanda contra Magaly Medina por haber afirmado que era una persona que tenía problemas con las drogas.

“Lo conversaré con mi abogado, porque una cosa es que la señora (Medina) suponga algo y otra que afirme cosas que no son. No lo he hecho de jovencito ni mucho menos de viejo. Ella me dijo que era drogadicto, ella no puede tildar a una persona de algo que no está segura y menos en un canal de señal abierta”, comentó.

Asegura que cumple con sus hijas

Aunque la madre de sus hijas, Geraldine Quezada, mencionó que el humorista no se encontraba cumpliendo con pasar el monto que estableció la jueza por concepto de pensión de alimentos, Kike Suero afirmó tener todas las pruebas para desmentirla.

“Sí estoy cumpliendo y tengo todos los comprobantes de pago, pero no le estoy depositando de ‘porrazo’ los 2700 soles porque lamentablemente no tengo un trabajo estable ni mucho menos pertenezco a un canal. Jamás dejaría a mis hijas de lado, la persona que no cumple con la manutención de sus hijos estaría cometiendo un delito, pero es algo que jamás cometería porque amo a mis pequeñas”, sentenció.

