Rodrigo González reveló que Pedro Loli le escribió: “Se está haciendo la víctima”. | Amor y Fuego.

Pedro Loli fue cuestionado duramente por los conductores de ‘Amor y Fuego’ al ver que amenazó a uno de sus reporteros que lo abordó para consultarle sobre la demanda de alimentos que ha iniciado su expareja Fiorella Méndez.

El cantante de cumbia dejó en claro que no iba a permitir que nadie invada la privacidad de su hijo, pues sostuvo que las cámaras lo ponían bastante nervioso y terminaba rompiendo en llanto.

La actitud que tuvo Pedro Loli no fue bien recibido por Rodrigo González, quien no dudó en criticarlo duramente y sostuvo que el cantante se estaba poniendo en el papel de víctima, además de intentar excusar su violenta forma de responder a su reportero.

Asimismo, la tarde de este viernes 4 de noviembre, el conductor de ‘Amor y Fuego’ reveló que el cantante de cumbia le escribió a su cuenta de Instagram para explicarle exactamente qué fue lo que pasó con su reportero y por qué reaccionó de manera indebida.

“La actitud que tuve fue porque es la tercera vez que graban en el nido de mi menor hijo, él se asustó porque a su corta edad no entiende lo que ocurre”, le comentó en un primer momento.

Asimismo, precisó que intentó comunicarse con la producción del programa para dar sus descargos, pero ellos nunca más intentaron llamarlo, por lo que no pudo explicar que no iba a hablar sobre sus temas familiares, pues considerada que tenía que solucionarse en la intimidad de su hogar.

Por su parte, Rodrigo González le pidió a Pedro Loli que no intente escudarse bajo el pretexto que se están metiendo con su hijo para maltratar a uno de sus empleados, pues ellos ya tienen experiencia en ese campo y no cometerían un error de dicha magnitud.

“Se está haciendo la víctima, y está tratando de ver cómo cambia, y dice ‘con mi hijo no te metas’. Esa me lo conozco, pero con otra cara. A las ‘mosquitas muertas’ las tenemos bien sabidas y aprendidas”, añadió.

Rodrigo González contra Pedro Loli. (Captura de TV)

Pedro Loli cortó llamada de reportera

En otro momento, para desmentir la versión de que la producción de ‘Amor y Fuego’ no se comunicó con Pedro Loli vía telefónica, Rodrigo González mostró un audio en el que se puede escuchar perfectamente que su equipo llamó al cumbiambero, pero él les cortó.

“Si no me sacas EN VIVO ahorita, no voy a hablar. No voy a decir nada”, fue la respuesta que dio al escuchar la voz de la reportera, quien intentó insistirle con el tema, pero que lamentablemente no pudo obtener nada ya que el cantante decidió cortar la comunicación de manera abrupta.

