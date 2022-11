Rodrigo González a Pedro Loli por amenazar a su reportero: “Guárdate el dedo”. | Amor y Fuego.

En las últimas horas se dio a conocer que Fiorella Méndez ha decidido iniciar un juicio de alimentos contra Pedro Loli luego de no haber llegado a un acuerdo durante la conciliación que tuvieron hace algunos días.

Tras recoger las declaraciones de la exreportera de televisión, una de los ‘mucas’ del programa ‘Amor y Fuego’ buscó al cantante de cumbia para saber los motivos por los que no pudo ponerse de acuerdo con su exapareja; sin embargo, la reacción que tuvo el exintegrante de la ‘Gran Orquesta’ al ver la cámara del magazine fue violenta.

“Te voy a decir algo a ti, a ti. Si tú le vuelves a poner la cámara a mi hijo. Si tú vuelves a hacer eso, te la vas a ver conmigo. Te lo digo a ti”, contestó bastante exaltado.

La actitud que tomó Pedro Loli causó indignación en Rodrigo González, quien resaltó el lengua no verbal del cumbiambero, pues en todo momento señalaba con el dedo al reportero de ‘Amor y Fuego’.

“Bájanos el dedito, ese dedito guárdatelo en el bolsillo. No se habla así a una persona, se habla tranquilamente. Él está trabajando, te hace una pregunta, si no quieres responder sigues de frente. Guárdate el dedo”, empezó diciendo el popular ‘Peluchín’.

Asimismo, el conductor de televisión dejó en claro que en ningún momento el periodista que lo interceptó intentó grabar el rostro del menor, incluso respetaron que primero lo deje dentro de su carro para recién acercarse a él y realizarle las preguntas.

“Nadie le puso la cámara a tu hijo, más bien no uses a tu hijo para excusar tu agresividad innecesaria, tu dimensionada reacción nada que ver con lo que nosotros hemos hecho. No hemos hecho lo que tú señalas, no porque montes una actuación frente a nuestras cámaras indignado, no vas a tener más razón”, indicó.

Rodrigo González en todo momento defendió a su reportero y comentó que jamás buscaron incomodar al menor, pues su equipo de trabajo es muy profesional en ese sentido.

“Nosotros no hemos hecho lo que tú señalas, no nos acuses de lo que no tiene que ver con nosotros, no hemos ponchado a tu hijo, no tenemos porque incomodarlo, no somos nuevos en esto. Muy aparte de profesionales, como personas no tendríamos que incomodar a tu hijo”, añadió.

Pedro Loli arremetió contra reportero de 'Amor y Fuego'. (Willax TV)

Finalmente, ‘Peluchín’ le pidió que mantenga la calma pese a que en estos momentos se encuentra atravesando una difícil situación con su expareja Fiorella Méndez, quien decidió denunciarlo por pensión de alimentos.

“Tranquilo, no debe de ser fácil este momento. No debes de ponerte así, amenazar a la gente, a un trabajador que está haciendo lo suyo. Siempre crees que con esa actitud es que algo va a cambiar, pero en realidad nada va a cambiar”, sentenció.

