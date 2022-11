Fiorella Méndez lloró por juicio de alimentos a Pedro Loli: “La gente sabe que soy chambeadora”

Fiorella Méndez rompió en llanto por juicio de alimentos a Pedro Loli | Willax TV

Fiorella Méndez no aguantó más y lloró frente a las cámaras de ‘Amor y Fuego’ debido a la demanda de alimentos que interpuso contra Pedro Loli, su expareja y padre de su único hijo. Ambos están en una lucha legal por la tenencia, régimen de visitas y pensión de alimentos a favor del pequeño, y hasta la fecha no llegan a ningún acuerdo.

El programa conducido por Rodrigo González y Gigi Mitre dio a conocer que la exproductora de ‘La Banda del Chino’ solicitó al cumbiambero un aumento en la pensión de alimentos. Este tema se debatió sin éxito el pasado 5 de octubre en una reunión de conciliación. “Ahora corresponde ir a la vía judicial”, precisó el abogado de Méndez.

El tema no solo ha generado la indignación de Pedro Loli, quien arremetió contra un reportero de ‘Amor y Fuego’ cuando se le consultó sobre el tema, sino también de los televidentes. Recordemos que Fiorella sigue recibiendo críticas por el ampay que protagonizó junto a Óscar del Portal, quien tiene dos niños con su esposa Vanessa Químper.

“La gente que me conoce realmente sabe lo chambeadora que he sido desde antes de tener a mi bebé. No me siento bien, lo único que voy a hacer es velar por la seguridad de mi hijo”, señaló Méndez entre lágrimas debido a la presión mediática.

Fiorella Méndez aseguró entre lágrimas que es "una mujer chambeadora". Willax TV.

Es importante resaltar que la extrabajadora de América TV, quien dejó su cargo cuando Magaly Medina emitió el ampay, ha dejado en claro que no piensa separar a su hijo de su padre. “El bienestar emocional está por encima de todo. Jamás prohibiría que él vea a su hijo, jamás. Nunca he hablado más de él, la verdad. Exactamente (la relación de padres es para toda la vida)”, dijo.

El fin de su romance

En octubre de 2021, Pedro Loli y Fiorella Méndez anunciaron el fin de su romance a través de sus redes sociales. “Somos una familia y siempre lo seremos, sin embargo, por motivos personales hemos decidido finalizar nuestra relación de pareja”, escribió el cumbiabero en su plataforma.

Tras el comunicado del artista nacional, Fiorella Méndez no se quedó callada y expresó su sentir a través del mismo medio. “Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en la crianza de nuestro hijo para que crezca en un ambiente saludable y estable”, detalló en Instagram.

Ninguno de los dos aclaró los motivos de su ruptura, pero se especuló que se debió a una crisis que no pudieron superar. Recordemos que la pareja se separó en el 2019, luego que Loli fue ampayado por las cámaras de Magaly Medina con una jovencita de solo 19 años, llamada Jamileth Resurrección. Aunque el cantante desmintió un ‘affair’, más jovencitas salieron a decir que también tenían una relación con él. Pese a ello, Méndez le dio una segunda oportunidad.

Fiorella Méndez mantuvo una relación amorosa con Pedro Loli.

SEGUIR LEYENDO