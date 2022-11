Mónica Cabrejos tuvo un amigo con derechos durante 10 años y terminó con el corazón roto

Mónica Cabrejos tuvo un amigo con derechos durante 10 años | Youtube. Créditos a Christopher Gianotti.

Mónica Cabrejos sorprendió a sus seguidores al hablar sobre sus relaciones pasadas, las cuales ha mantenido ocultas bajo siete llaves. En entrevista con Christopher Gianotti, la exconductora de TV confesó que tuvo un amigo con derechos durante una década. Esta relación no acabó nada bien, pues uno de los dos se “enganchó” más de la cuenta.

Según la presentadora, su romance abierto funcionó bien durante los primeros seis años, pues se entendía a la perfección con su ‘amigo’ a nivel emocional y sexual. Sin embargo, las cosas cambiaron cuando se percató que había empezado a desarrollar sentimientos por su acompañante, los cuales no eran correspondidos.

“Me di cuenta que me había enganchado. Yo, como mujer empoderada, le dije ‘mira, yo estoy buscando una relación’. Me dijo que no, entonces dije ‘ok, chau pescado’. Pero de ahí me eché mi lágrima porque hay que ser honestos, si hay algo que vincula más que el amor es el sexo. Me dio mucha pena porque me gustaba”, admitió.

Mónica Cabrejos habló sobre sus relaciones pasadas en entrevista con Christopher Gianotti. (Youtube)

Más adelante, contó que ese mismo hombre la buscó tiempo después y, aunque lo intentaron, la relación no funcionó. “Tuvimos un par de salidas, pero nunca más fue igual. Ya luego pasaron como 10 años y me ha vuelto a escribir, pero ya no. Ya le perdí el picante, ya estoy comiendo la alita sin salsa, sancochada”, sostuvo Mónica Cabrejos entre risas.

Por otro lado, la exconductora de ‘Al Sexto Día’ recomendó a los interesados en iniciar una relación de amigos con derechos a seguir una regla: solo deben ser tres encuentros. “La primera es para descubrir, la segunda porque te gustó y la tercera es la despedida (...) Después de la tercera, uno se engancha o empieza a generar vínculos. No se engañen, nadie va a la cama sin dejar alguito del corazón, ya sea hombres y mujeres. Jugar con eso, yo paso”, aconsejó.

Su experiencia con ‘Puchungo’ Yáñez

El exfutbolista Alfonso ‘Puchungo’ Yáñez reveló que en una ocasión compartió la misma cama con Sara Manrique y Mónica Cabrejos. Fiel a su estilo, la conductora de TV confirmó que esto sí sucedió, pero dejó en claro que el encuentro fue bastante ‘inofensivo’ y que el exdeportista solo lo contaba para quedar como ‘macho alfa’.

“Quizás escriba un libro donde cuente sobre Puchungo inofensivo y buen pata. Tanta risa, horas de horas solo hablando sonseras. Él debería hacer ‘Hablando huev...’, pero es ‘chuncho’, con cámara arruga. Por eso digo que es inofensivo, no hace yaya. Altamente inofensivo, es el Covid post vacuna ... ni se siente”, comentó.

Los comentarios que realizó Mónica Cabrejos durante la entrevista que le concedió a Trome no fueron del agrado del ‘Puchungo’ Yáñez, quien no dudó en pronunciarse en su cuenta de Twitter, bromeando con la idea de que si realmente hubieran tenido algo, ella estaría detrás de él hasta el día de hoy.

“Eres mala Mónica jajajajaja te confié mi secreto y me lanzas. Un chape te metía y estarías atrás mío hasta ahora. Te quiero mucho así me chanques. Atte la gerencia ni cosquillas jajajajajaja”, detalló en la plataforma.

'Puchungo' Yáñez le responde a Mónica Cabrejos. (Instagram)

