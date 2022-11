Martha Moyano insta al ministro del Interior a pronunciarse sobre amenazas a fiscal de la Nación

Martha Moyano pide investigar presunto plan para atentar contra Fiscal de la Nación | Canal N

Martha Moyano, congresista de la bancada Fuerza Popular (FP), se pronunció sobre la difusión de un informe secreto que expuso un presunto plan para atentar con la Fiscal de la Nación, Patricia Benavides; el coronel de la Policía Nacional del Perú (PNP), Harvey Colchado; entre otros funcionarios públicos.

El documento pertenece al Equipo Especial de Apoyo de la Policía, según informó Canal N, y contiene los detalles de una red aparentemente financiada y relacionada con el presidente de la república Pedro Castillo Terrones.

En la lista también figuran algunos integrantes de la familia de la máxima autoridad del Ministerio Público, entre ellos, el agente Walter Pajuelo, la fiscal superior Marita Barreto, el presentador de Willax TV Phillip Butters y los colaboradores eficaces bajo la protección del Equipo Especial de Fiscales Contra la Corrupción en el Poder. El texto señala que este operativo está a cargo de un sujeto conocido como “El Español”.

“Lo que hay que (hacer es) tener es clarísimo si esto es real o no, de ser así, la Fiscal de la Nación (Patricia Benavides) o quien estuviese amenazado, en su vida, tendría que tener otro tipo de protección. ¿Ya no podríamos estar confiando en la protección del Estado? ¿Dónde estamos?”, increpó la legisladora de FP.

Posteriormente, explicó que debido a su labor congresal también recibe amenazas directas, a través de su cuenta en la red social Facebook, “a diario”. Por ello, puntualizó, deben corroborarse las acusaciones y proceder según los procedimientos e instancias correspondientes.

“Muchos recibimos amenazas, lo recibo por Messenger (...) ¿De quiénes son? no sé, le tomo foto nada más, no me amilana nada de eso. Pero si hay una información concreta y precisa, de que se estaría queriendo atentar contra la vida de la Fiscal de la Nación o sobre el señor Harvey Colchado, ya tenemos problemas bien serios”, manifestó en diálogo con los medios de comunicación en las instalaciones del Congreso.

Exige la presencia del titular del Mininter Willy Huerta

La parlamentaria fujimorista Martha Moyano también se refirió al silencio del actual ministro del Interior (Mininter), Willy Huerta Olivas, sobre la grave denuncia expuesta en el citado medio televisivo.

En diálogo con la prensa, instó al titular del Ministerio del Interior a pronunciarse sobre el tema sin una invitación del Congreso de la República por medio.

“(¿Debería, en todo caso, el ministro del Interior a aclarar dicho caso?) Sí, tiene que venir el ministro a aclarar todo, tendría venir por sí solo, no debería esperar a que lo inviten o que lo citen porque se trata de la seguridad de las personas que están a cargo de la investigación de su presidente (Pedro Castillo Terrones)”, enfatizó.

Finalmente, la legisladora de Fuerza Popular consideró que la situación merecería que el actual Jefe de Estado, investigado por el Ministerio Público liderado por la fiscal Patricia Benavides, también emita un pronunciamiento al respecto.

“El señor (presidente Pedro Castillo Terrones) sigue usando espacios públicos, con dinero del Estado, para seguir defendiéndose y victimizándose de esa manera (...) Es un desorden el propio Ejecutivo, la forma y el estilo de gobernar del Sr. Castillo, desde el primer día. No olviden que el día uno, después de juramentar ¿A dónde se fue? ¿Dónde tuvo sus primeras reuniones? las tuvo justamente en esa casa de Sarratea que ahora todos investigan”, acotó tajantemente.

“Existe el riesgo fundado que su titular lo transfiera a terceros o realice algún acto jurídico dirigido a disponer del inmueble (hipoteca arrendamiento usufructo), trayendo consigo la infructuosidad de la presenta medida de incautación”, puntualizaron las autoridades.

