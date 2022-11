Luis Ángel Pinasco fue homenajeado por sus 60 años de trayectoria y su hija Chiara se quiebra en vivo

La conmemoración de Luis Ángel Pinasco por sus 60 años de trayectoria. América TV

Este 03 de noviembre, Luis Ángel Pinasco, conocido también como ‘Rulitos’ Pinasco, recibió un homenaje en las instalaciones de América Televisión por sus 60 años de trayectoria en la industria del entretenimiento nacional acompañado de sus seres queridos como de algunos integrantes y miembros de producción de la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’ donde interpreta a “Bruno Ángelo Picasso Bertini”.

El actor, narrador y presentador peruano de 81 años fue reconocido en el paseo de la fama ubicado en los estudios en Pachacamac con una estrella con su nombre y se mostró muy contento por todo lo que estaba ocurriendo en horas de la mañana. En entrevista con ‘Más Espectáculos’ se mostró muy agradecido por el cariño que viene recibiendo.

“Me siento muy emocionado por esto porque después de tantos años, esta generosidad que ha tenido el público conmigo, no me esperaba este tipo de premios y acontecimientos, sobre todo porque se ha paralizado el canal, las grabaciones, para rendirme homenaje a mí que lo único que he hecho en mi vida es trabajar y trabajar. A veces digo: ‘no se habrán equivocado de persona’”, dijo entre risas Luis Ángel Pinasco.

En otro momento, su hija Chiara Pinasco le dedicó tiernas palabras y no pudo evitar quebrarse mientras hablaba de la humildad que caracteriza a su papá. Y es que, la conductora de TEC expresó su admiración y el orgullo que siente por todo lo que ha logrado su padre.

“Yo creo que una de las cosas más lindas que tiene mi papá, más que su talento y carisma desbordante, es esa humildad con la que te dice que no entiende por qué toda la gente se ha paralizado en el reconocimiento por sus 60 años de carrera en este canal. Que haya ahora un Paseo de la fama que recién está empezando, ver su estrella ahí, es un orgullo absoluto. Se me quiebra la voz porque me emociono un montón”, indicó la presentadora.

Por otro lado, la actriz Sonia Oquendo destacó que su esposo aún puede lograr todo lo que se proponga. “Agradecida por esta brillante iniciativa. Que el canal, el programa y todas las personas que han tenido esta feliz idea de perennizar el nombre de Luis Ángel Pinasco en este Paseo de la fama (…) Hoy 2022 sigue absolutamente vigente y es capaz de hacer todo lo que él quiera”.

Luis Ángel Pinasco se une al pasea de la fama de América Televisión por sus 60 años de carrera artística. (Difusión)

Un poco más de Luis Ángel Pinasco

Luis Ángel Kurt Pinasco Riess nació en Iquitos el 24 de enero de 1941 y desarrolló su talento en varios ámbitos convirtiéndose en locutor, comentarista deportivo, maestro de ceremonia, narrador, presentador televisivo, relacionista público y actor peruano.

Desde muy joven incursionó en el mundo del entretenimiento, pues a los 15 años debutó en el programa Discoteca Sudamericana en Radio Loreto de su tierra natal. En 1962 hizo su primera aparición en televisión como conductor de el “Show de show” en Latina. Posteriormente, pasó a trabajar en América Televisión hasta la fecha.

Uno de los espacios televisivos con los que ganó mayor reconocimiento fue el programa concurso ‘Triki Trak’ en 1986, en el cual también se desempeñó como coproductor. En su larga lista de logros, también se le atribuye ser el único locutor peruano que ha transmitido para televisión 8 mundiales de fútbol.

Ha participado de múltiples obras de teatro, películas y serie de televisión como ‘Así es la vida’ y ‘Al Fondo Hay Sitio’. Asimismo, desde el año 2000, se convirtió en la voz en off del espacio matutino de su hijo Bruno Pinasco, ‘Cinescape’.

