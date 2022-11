Ethel Pozo confesó que también sufrió de endometriosis al igual que Magdyel Ugaz

Ethel Pozo también sufrió de endometriosis. América TV / 'América Hoy'

Ethel Pozo confesó en su programa de ‘América Hoy’, el viernes 4 de noviembre, que al igual que la actriz Magdyel Ugaz sufrió de endometriosis. La hija de Gisela Valcárcel reveló que padeció de esta enfermedad justo después de tener a sus dos pequeñas, pero felizmente la operaron a tiempo porque pudo complicarse su estado de salud.

“También he sufrido de eso (endometriosis), me han operado después de dar a luz a mis hijas, por supuesto a mí me operaron. Me salió una endometriosis en la pared abdominal. Era un bulto que cada vez que venía la regla, se hinchaba, el dolor era terrible y lo podía palpar”, detalló.

Asimismo, Ethel Pozo expresó que contó con mucha suerte porque justo le apareció luego de ser mamá, ya que este mal, muchas veces afecta el útero por completo y luego impide tener hijos.

“Tuve suerte, cuando yo entré a sala de operaciones, los doctores me dijeron que felizmente ya había sido mamá porque la endometriosis corre muy rápido como un cáncer y podría llegar al útero, ahí es que tienen que retirar toda la matriz... y uno ya no puede tener bebés”, explicó.

Por su lado, su compañera Janet Barboza resaltó que es importante que tanto Magdyel Ugaz y Ethel, visibilicen esta enfermedad de la endometriosis, mediante sus experiencias. Además, invitó a todas las mujeres hacerse un chequeo médico en cuanto sientan dolor cuando se encuentren menstruando.

“Si nuestra hija de 16, 20 o 14 años nos dice que tiene unos fuertes cólicos que la tumban a la cama, no es normal acuda a su ginecólogo, que se haga un chequeo y puedan tomar cartas en el asunto”, manifestó la popular ‘Rulitos’.

Magdyel Ugaz contó que se operó de endometriosis

La artista peruana compartió con sus seguidores el motivo de su ausencia en la teleserie ‘Al Fondo Hay Sitio’. Ella contó que hace dos semanas ha sido operada de endometriosis, enfermedad con la que ha sido diagnosticada.

Magdyel Ugaz confesó en un extenso mensaje que ha sido muy complicado poder llegar a este diagnóstico, incluso dijo que desde muy pequeña ha asociado al hecho de soportar dolores con la fuerza personal de cada persona. Sin embargo, ahora ha logrado comprender que es importante escuchar a nuestro cuerpo.

“En mi vida desde muy pequeña aprendí a callar dolores, me compré discursos como yo soy fuerte, yo puedo con todo. Hoy elijo poder con todo, pero al mismo tiempo elijo escuchar mi cuerpo, que una vez más me demuestra su grandeza. Elijo cuidarlo, abrazarlo y tratarme con suavidad (sé que no es fácil, pero ahí voy un día a la vez)”, señaló al inicio en su discurso.

Aunque, esta es una enfermedad muy común entre las mujeres, para ella le tomó bastante tiempo poder diagnosticarlo, debido a que normalizaba los fuertes cólicos durante su menstruación.

“Hoy se cumple 15 días de mi operación de endometriosis, enfermedad de la que no se habla mucho y que en muchos casos se disfraza con el dolor menstrual. Es una de las enfermedades ginecológicas más comunes y más desconocidas. Llegar a mi diagnóstico me tomo años, años en los que normalice el dolor, los cambios hormonales que afectan tu estado de ánimo y físico”, expresó.

Finalmente, hizo una reflexión sobre los diagnósticos a tiempo. Pidió a sus seguidores que no omitan ningún síntoma que les parezca raro y que acudan a un médico para conocer de qué se trata.

“Un diagnóstico a tiempo puede ayudar, aliviar muchas de las cosas que hoy nombro y entre ellas una muy importante la infertilidad. No es normal que te den dolores menstruales fuertes, no es normal tener sangrados fuera de nuestro ciclo. Hagámonos cargo y pidamos ayuda”, sentenció.

Magdyel Ugaz confiesa que padece de endometriosis. (Instagram)

