La Victoria: Policía captura a organización criminal que extorsionaba a casas de apuestas

El crimen organizado sigue arremetiendo contra los distintos negocios en nuestra capital; esta vez se trata de una presunta organización criminal dedicada a la extorsión que iba tras una nueva víctima para exigirle el pago de 150 soles diarios a cambio de no atentar contra el establecimiento o la integridad de sus dueños y trabajadores.

Son 4 sujetos de nacionalidad venezolana que ya venían extorsionando a otra casa de apuestas en La Victoria. Luego de haber estado realizando el seguimiento y patrullaje durante una semana por todo el sector, finalmente la División de Investigación de Robos logró capturar a estos malhechores que iban armados hasta los dientes con armas de fuego, un bate y pasamontañas para que no pudiesen ser reconocidos al momento de irrumpir a la casa de juegos e impartir terror.

La dueña del local expresó su preocupación por lo ocurrido y remarcó cómo es que estos delincuentes llegaron hasta su local e intentaron someter a los trabajadores, dijo que los extorsionadores le exigieron la suma de 3 mil soles por mes; sin embargo, lejos de cerrar su negocio que ya lleva un año, dijo que no se dejará amilanar por estos facinerosos.

“Han croquis, fotos y han venido con armas; la vendedora ya los conoce, ellos han venido a marcar, han tomado fotos; en otro momento han venido y le dijeron a un extrabajador que si no accedíamos al pago del cupo iban a venir a romper las teles y por eso me pedían 3 mil soles; acá tenemos más de un año, nosotros no vamos a cerrar, somos de barrio”, expresó la dueña del lugar.

Según informó el coronel Carlos Soller estos delincuentes foráneos podrían ser parte de la peligrosa agrupación criminal internacional el Tren de Aragua.

“Hay otros negocios que ya venían siendo víctimas de extorsión, eso ha generado que el personal policial se desplace por esta zona, es así que se intervino a estos sujetos al interior de un vehículo negro; recién estamos realizando las investigaciones, los 4 son de Venezuela y no se descarta la posibilidad de que pertenezcan a la banda conocida como el Tren de Aragua”, precisó.

Del mismo modo, el director de Investigación Criminal de la PNP, Carlos Céspedes, aseguró que, muchas bandas criminales que están compuestas por extranjeros están utilizando como condimento para generar mayor temor en sus víctimas, indicar que son miembros de la anteriormente reconocida organización criminal; sin embargo, las investigaciones siguen su curso a fin de precisar si es que realmente forman parte de esta agrupación delictiva o no.

“Hay algunos delincuentes que utilizan como logotipo el pertenecer a esta conocida banda criminal para persuadir o simplemente decir que están en una banda internacional, eso está en etapa de investigación; hay organizaciones criminales que son conocidas como el Tren de Aragua, Los Gallegos, todo eso está en observación y si en caso corresponda daremos a conocer si es que forman parte de dichas agrupaciones delictivas”.

Identificados como Rubén Edgardo España Alvarado (41), Edgar Rafael Velásquez González (27), Pedro Enmanuel Moreno Martínez (23) y Jorbin José Bejarano González (25), fueron derivados hasta la dependencia policial del sector para que se inicien las indagaciones respectivas; por lo pronto, solo se les investigará por tenencia de armas, ya que, para que se les puedan procesar por la presunta comisión del delito por extorsión y crimen organizado, las víctimas de estos delincuentes tendrán que interponer la denuncia correspondiente.

