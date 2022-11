‘Los Pulpos’, la sanguinaria banda que controla las extorsiones, los secuestros y siembra el terror en Trujillo

La banda de 'Los Pulpos' estarían involucrados en asesinatos y secuestros. Foto: Andina

Una de las organizaciones criminales causa terror y controla las extorsiones en el norte del país. De acuerdo con la información de la Policía, ‘Los Pulpos’ serían los responsables de los últimos asesinatos ocurridos en la ciudad de Trujillo.

Entre los crímenes que se les atribuye son de haber asesinado a una joven frente a la Universidad Privada Antenor Orrego (UPAO), así como también habrían atentado contra la vida del presunto cabecilla ‘Los Ochenta’ en un restaurante.

“Hasta el momento, tenemos dos integrantes de una organización criminal dedicados al sicariato. No se descarta, es una hipótesis. En estos momentos, estamos haciendo las diligencias de ley”, manifestó el coronel PNP Walter Calla, jefe Regional Policial a Canal N el pasado mes de octubre.

Asimismo, no fueron los únicos capturados, también se intervino a tres supuestos delincuentes que serían de la misma banda. Ante ello, todos se encuentran en investigación para conocer si cometieron los delitos.

Te puede interesar: Trujillo: Así de fácil los sicarios logran comprar ropa policial para cometer sus fechorías

Crímenes

Uno de los primeros crímenes que se encuentran involucrados es el que sucedió a inicios de octubre. Los integrantes de esta banda habrían ingresado a la cevichería en Buenos Aires vestidos con chalecos de la Policía y estaban fingiendo que estaban realizando un operativo.

Sin embargo, la única finalidad era acabar con la vida de José Gerardo Becerra Espejo de 24 años, quien era conocido como ‘Pepito’. De acuerdo con las imágenes del video, Becerra bebía licor con un grupo de amigos, pero esta supuesta banda ingresó y disparó contra el hombre, quien recibió varios balazos.

Asesinato de cabecilla de banda criminal en Trujillo

De acuerdo con la información policial, esto se habría tratado de una venganza, puesto que en julio de este año se mandó a asesinar a uno de los integrantes de ‘Los Pulpos’, el cual era conocido como ‘Yunaiquer’.

El otro aterrador crimen sucedió el pasado 9 de octubre. La víctima fue identificada como Aris Nicol Guzmán Alcalde, quien caminaba con su hijo y otra persona. La joven de 21 años recibió un disparo en la cabeza y murió frente a la Universidad Privada Antenor Orrego, ubicada en la provincia de Trujillo.

Homicidios se incrementan en la ciudad de Trujillo.

Asimismo, estarían involucrados con el asesinato de un hombre que atendía en una tienda. En las imágenes se visualiza que un sujeto dispara a sangre fría contra este vendedor.

Secuestro

Por otro lado, la Policía se encuentra investigando si estarían vinculados con el secuestro del padre del exalcalde de Julcán. Manuel Rodríguez Cruzado lleva cuatro meses y una semana de estar en manos de los delincuentes. Él fue secuestrado cuando se encontraba en un lavadero de vehículos.

Padre del exalcalde de Julcán fue secuestrado hace cuatro meses.

Hasta el momento, las autoridades no brindan un resultado positivo para encontrar al progenitor del exburgomaestre. Los familiares también informaron que pagaron una cierta cantidad para que el hombre de 74 años sea liberado, pero los secuestradores no se han vuelto a comunicar y no saben nada de su padre.

Ante ello, la familia solo espera a las investigaciones de la Policía, quienes han señalado que existe una hipótesis de que ‘Los Pulpos’ también serían responsables de este hecho.

SEGUIR LEYENDO