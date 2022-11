Conveagro califica como “ilegal” el nuevo plazo otorgado por el Midagri para empresa que entregará la urea

Agricultores piden reformas para mejorar en el sector.

La Convención Nacional del Agro Peruano (Conveagro) cuestionó al Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midragi) por haber permitido que el Programa de Desarrollo Productivo Agrario Rural (Agro Rural) le haya dado un plazo adicional a la empresa paraguaya Direcagro para que presente la carta fianza a fin de que pueda avanzar con la entrega de 44 mil toneladas de urea al ser ganadora del cuarto proceso para dotar de este fertilizante.

“Esta nueva extensión de plazo es ilegal porque, lamentablemente, el Decreto Supremo que asignaba los fondos económicos para comprar el fertilizante venció el 31 de octubre y, al quedar sin un refrendo legal del recurso económico, mal hace la gente de Agrorural en hacer una extensión cuando ellos no tienen potestad”, señaló Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro, a Radio Exitosa.

El dirigente agregó que el cuarto proceso de compra de urea se caerá porque no tiene ningún asidero legal.“Ese proceso va a caer, no hay ningún asidero legal ¿en qué se ampara esa resolución que han sacado de extensión? no tiene donde agarrarse, por tanto va a quedar desierto, va a quedar en nada”, anotó.

De otro lado, Cárdenas mencionó que se debe emitir desde la legalidad un nuevo documento resolutivo porque, de lo contrario, este “no funcionará”. “El nuevo documento resolutivo que tiene que emitir el Gobierno del presidente Castillo para poder honrar y cumplir su palabra, y apoyo a los agricultores finalmente, a pesar que ya estamos prácticamente extemporáneos, tiene que darse a partir de legalidad, porque de lo contrario no va a funcionar”, afirmó.

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro.

Además, el titular de Conveagro aprovechó para lanzar cuestionamientos muy duros contra la ministra Jenny Ocampo. “La ministra de Agricultura, la señora Jenny Ocampo, lamentablemente sigue los pasos de los cinco ministros anteriores, no tienen oídos ni conocimientos de materia agraria y, por lo tanto, está perdida”, enfatizó.

Finalmente, Cárdenas resaltó que “se necesita la urea en el Perú porque siguen altísimos los costos, el precio que se nos vende al productor, y eso está afectando directamente los costos de producción, clarísimamente”.

“Ninguna de las empresas que se ha presentado a este proceso (de licitación) es fabricante de urea y, obviamente, hace buen rato la gente del comercio internacional no han tomado en serio a Midagri”, zanjó.

Nuevo plazo

Como se recuerda, el Midagri informó que la empresa paraguaya Direcagro solicitó un poco más de tiempo, lo cual se vencía el 31 de octubre pasado, ante el Comité de Adjudicación de Agrorural. Se accedió a la solicitud para ultimar detalles de esta licitación pública.

“El Midagri ratifica que el proceso internacional de adquisición del fertilizante urea continúa de manera correcta, transparente y conforme a las normas vigentes, con el único propósito de atender las necesidades de la fertilización de los cultivos en la presente campaña agrícola”, cerraron el documento.

Juramentación de Jenny Patricia Ocampo (Andina)

De acuerdo a la página web de Direcagro, se especifica que es una empresa dedicada a la importación, exportación, distribución y fraccionamiento de productos químicos e insumos para la industria química, agro y minería. Además, señala que cuentan con el sello de calidad internacional ISO 9001:2015.

Cabe anotar que la oferta de Direcagro es de US$ 580 la tonelada de urea, US$ 180 más que la propuesta de Primer Charters.

