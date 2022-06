Clímaco Cárdenas: “No se tomaron las decisiones a tiempo para atender la crisis alimentaria” | ENTREVISTA

Clímaco Cárdenas, presidente de Conveagro.

El presidente Pedro Castillo designó este lunes al economista Andrés Alencastre como nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. Será el quinto en esta cartera tras la última renuncia de Javier Arce, quien solo duró dos semanas y era objeto de varias críticas por su cuestionado pasado revelado por los programas dominicales Cuarto Poder y Panorama.

Sobre el nuevo titular de Desarrollo Agrario y Riego, Infobae entrevistó a Clímaco Cárdenas, presidente de la Convención del Agro Peruano (Conveagro), quien espera que Alencastre resuelva la “papa caliente” que significa la compra de fertilizantes para afrontar la crisis alimentaria que se avecina para los próximos meses en el país.

El presidente Castillo no espero mucho y designó rápido al nuevo ministro de Desarrollo Agrario y Riego. ¿Qué le ha parecido este movida frente a la crisis que se mueve en esta cartera?

Es lo correcto. Lo que se quiere es que la gente que llegue a ser ministro sea honesto, honorable y con la suficiente capacidad. En ese sentido, hay que ver si efectivamente el señor Alencastre conoce el sector y lo importante: escuchar su planteamiento para afrontar esta crisis alimentaria.

El nuevo ministro Alencastre es economista. Tiene como especialidad la promoción y planificación del desarrollo regional. Además, estuvo involucrado en temas como gestión social del agua. Digamos que por el perfil es mucho mejor a sus predecesores Óscar Zea y Javier Arce.

Sí, es positivo. Lo importante es tenga conocimientos frente la crisis que se avecina. Y más aún en cómo tratará el tema de los fertilizantes.

Usted alertó hace meses que la falta de fertilizantes iba ser un problema, pero nadie lo escuchó. ¿El Gobierno perdió bastante tiempo en colocar a gente inexperta en el ministerio?

Sí, completamente. Para que entienda la gente, hemos perdido una campaña de arroz. Hubiésemos podido pasar la crisis sin ningún inconveniente. Lamentablemente, no se tomaron las decisiones a tiempo, no hubo reacción política, no había gente que pudiera comprender la crisis alimentaria. Bueno, hoy día ya estamos viéndolo; sin embargo, hay que mitigarla. Para eso está el Gobierno que debe gerenciar.

¿Cómo ha visto que Agrorural declaró el proceso de compra de fertilizantes como “desierto”? Se decía que había una empresa brasileña interesada.

Hay cantidad de empresas interesadas. Creo que el proceso se lo han tumbado por algún tipo de interés. La urea es un producto que se cotiza como un boom. Se subasta todas las semanas porque es un producto estándar. Ahí no hay demasiado tema. Lo que correspondía era actuar con celeridad y ver buenas ofertas y precios. Usted puede ver en la bolsa cómo va cotizándose el precio de la urea y sobre eso tomar la decisión lo más pronto posible.

Cuando señala que hubo algún interés por tumbarse el proceso, ¿quiénes podrían estar detrás? Se conoció que el director de Agrorural, encargado de este tema, es militante de Perú Libre y no tiene mayor experiencia.

Nuestra percepción es que hay gente que busca generar crisis y también corrupción. Lo más fácil para solucionar la falta de fertilizantes es la compra directa en el marco de una emergencia y no tener mecanismos de control encima. Entonces, creo que la crisis necesitaba resolverse rápidamente a favor de los agricultores para que tenga el producto (urea) en la brevedad posible.

¿Cuánta urea necesitan los agricultores?

250 mil toneladas de urea.

Y con esta crisis global, el Perú reacciona muy tarde.

Estamos muy atrasados. Esa es la verdad. Tirarse abajo el proceso que hablábamos, implica una nueva convocatoria que estimamos durará 30 días. El producto podría llegar en octubre y para distribuirlo nos tomaríamos todo noviembre. Es decir, casi al finalizar el año. La gente no sabe sobre el gran problema en que nos encontramos.

Como usted dice que los lotes de urea llegarían en octubre, ¿cuáles serían las consecuencias a corto plazo?

La consecuencia es que la siembra no tendrá fertilizantes. Habrá menor productividad, más disconformidad en el sector, principalmente, por los agricultores que no tendrán sus ingresos.

Se anuncian paros en los próximos días.

Es el malestar ya generalizado de la población que ve con preocupación porque no hay ayuda del Estado por temas de burocracia, corrupción e incapacidad. El agricultor quiere que los problemas sean solucionados para que salgan a trabajar. Ojalá que con el señor Alencastre haya mejora porque va agarrar una “papa caliente”.

El Gobierno también ha creado una comisión de alto nivel para abordar la crisis alimentaria. La Presidencia del Consejo de Ministros la encabeza y tiene como integrantes a los titulares de Transportes, Justicia, Salud, entre otros.

Personalmente, me hubiese gustado que esté el ministro de Economía y Finanzas para ver el tema de los presupuestos. Sin embargo, a pesar de esta baja, es bueno que el Estado reconozca que nos encontramos frente a una crisis y que solo ellos pueden solucionarlo.