Camila Cabello anhela volver a Perú para brindar concierto: “Estoy emocionada por regresar”

La nueva integrante del reality ‘The Voice’ en Estados Unidos, Camila Cabello, se encuentra muy feliz de integrar el formato de talentos más famosos del mundo. La intérprete de “Señorita” indicó en una rueda de prensa virtual a diferentes medios entre ellos Infobae, que lo pensó mucho antes de aceptar ser coach del programa, ya que estos shows cambian y marcar la vida de los participantes.

“Estos programas tienen el potencial de cumplir sueños y de cambiar vidas y esa es una responsabilidad que no me puedo tomar a la ligera, era algo que me preocupaba porque al final somos humanos y las decisiones que tomamos en el programa son impulsivas”, expresó la artista internacional.

Pero también evaluó la trayectoria que tiene, 10 años de carrera, y pensó que podría aportar mucho a los jóvenes talentos, además de conocer la experiencia de participar de un show como este; ya que, ella se presentó en las audiciones del ‘The X Factor’ en el 2012 y luego le llegó la oportunidad de formar parte de la agrupación Fifth Harmony.

Camila Cabello comentó que ella quiere aportar a su equipo la posibilidad de ser auténticos y sobre todo íntegros, además que no se dejen llevar por la fama porque muchas veces es efímera.

“Al final del día tienes que ser verdadero contigo mismo, trabajar en ser la versión más auténtica de ti. Eso seguramente te llevará a un camino más lento para llegar a donde quieres, no tendrás esos dos minutos de fama rápidamente, pero así es como se hace una carrera duradera”, expresó Cabello.

También criticó que muchos postulantes a grandes estrellas se meten a la carrera de cantante por los motivos equivocados, como hacer lo que sea por minutos de fama y se alejan de lo que es realmente importante, ser íntegros, ser honesto con uno mismo y ser fiel a su comunidad de seguidores.

“Para mí lo que hacemos es una cuestión de integridad, pero vivimos en una cultura en la que muchos quieren meterse a esto por las razones incorrectas, la gente quiere ser famosa y están dispuestos a hacer lo que sea para tener esos minutos de fama que ahora son posibles por TikTok y las redes sociales”, acotó.

La cantante de origen cubano-mexicano agregó que ella les da la libertad a los integrantes de su equipo que concursan en ‘The Voice’ a escoger las canciones con las que se sientan más cómodos y auténticos. “Como ‘coach’ yo estoy allí para hacer que los artistas se sientan representados y sean la versión más auténtica de sí mismos, no la versión más auténtica de mí. No puedo llevar a sus performances lo que yo quiero hacer o haría”, afirmó.

Por otro lado, comentó que se encuentra trabajando una producción musical con un artista latinoamericano pero no quiso revelar su identidad ni el género que interpretarán.

Asimismo recordó los shows que brindó como invitada en los conciertos de la banda inglesa, Coldplay. Mencionó a Perú, Chile, Colombia y Brasil. “Los quiero mucho y me divertí mucho el último mes que estuve allí con Coldplay, bueno quería decirles gracias por todo el amor que me dieron cuando estuve allí”, manifestó.

Finalmente indicó que tiene muchas ganas de retornar como solista y cantar sus grandes éxitos a todos fanáticos peruanos. “Ya estoy emocionada por regresar y los quiero mucho”, finalizó.

