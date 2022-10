Blink-182 en Perú: precio de las entradas, zonas y más sobre el primer concierto de la banda en Lima

La banda estadounidense confirmó que alista una gira mundial que abarcará varios países de Latinoamérica.

La banda estadounidense de pop punk Blink-182 confirmó que llegará al Perú en marzo de 2023 como parte de su tour mundial, que incluirá a diversos países latinoamericanos. Mark Hoppus, Tom DeLonge y Travis Barker, integrantes de la agrupación, se reunirán por primera vez en el escenario después de casi 10 años.

A través de las redes sociales, el trío anunció también conciertos en el Reino Unido, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, su llegada a Perú, Chile, Argentina, Paraguay, Colombia y Brasil ha sido lo más celebrado por los fans latinos, pues pocas veces Blink-182 ha recorrido Latinoamérica.

Por otro lado, se informó también que la banda lanzará su nuevo sencillo “Edging” este viernes 14 de octubre, marcando el retorno de Delong a los estudios de grabación en casi una década. Recordemos que el cofundador de Blink-182 dejó la agrupación en el 2015, siendo su último álbum “Neighborhoods”.

Fecha y lugar del concierto

Mediante su cuenta oficial de Instagram, Blink-182 anunció que se presentará en Lima el próximo martes 14 de marzo del 2023. Se sabe que el escenario que albergará esta puesta en escena será el estadio San Marcos, ubicado en el Cercado de Lima.

Precio de las entradas

La preventa de entradas para el concierto de Blink-182 en Lima empezará el miércoles 12 de octubre, a las 10.00 a. m., por la plataforma oficial de Teleticket. La venta general iniciará el lunes 17 de octubre. Los precios dependen de las cuatro zonas consignadas para el show.

Preventa

Cancha 1: S/ 506

Cancha 2: S/ 253

Occidente: S/ 368

Oriente: S/ 368

Tribuna Norte: S/ 138

Venta regular

Cancha 1: S/ 506

Cancha 2: S/ 253

Occidente: S/ 368

Oriente: S/ 368

Tribuna Norte: S/ 138

En este caso, Teleticket permitirá que se compren 8 entradas por transacción. Se recuerda a los fans que la cola virtual asigna un lugar aleatorio a todos los participantes.

Sobre Blink-182

Blink-182 es una banda de rock estadounidense formada en Poway, California, en 1992. Desde 2015, la agrupación está compuesta por el bajista y vocalista Mark Hoppus, el batería Travis Barker y el guitarrista y vocalista Matt Skiba. Inicialmente, fue fundada por Hoppus, por el guitarrista Tom Delonge y el baterista Scott Raynor, siendo este último expulsado por problemas de alcoholismo.

Entre sus mayores éxitos musiclaes se encuentran “I Miss You”, “All The Small Things”, “Always”, “Not Now”, “Dammit”, “Feeling This”, “What’s My Age Again?”, “All Of This”, “The Rock Show”, entre otros. Blink-182 ha vendido más de trece millones de álbumes en los Estados Unidos y más de 35 millones de álbumes en todo el mundo.

En 2011, The New York Times afirmó que “ninguna banda punk de la década de 1990 ha sido más influyente que Blink-182″.

